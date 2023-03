Napadač od 115 miliona evra, a niko ga neće: Otišao u Inter, napljuvao Čelsi, a sad mu oba tima rekla "zbogom"!

Romelu Lukaku je nepoželjan i u Interu, a i u matičnom Čelsiju.

Izvor: Profimedia

Romelu Lukaku neće se zadržati u Interu. Lukaku se vratio na stadion "Đuzepe Meaca" poslije godinu dana u Čelsiju uz nadu da će uspjeti da povrati formu koja ga je odvela u London u transferu vrijednom 115 miliona evra, da bi nakon toga ispljuvao "plavce". Vjerovao je da će se gotovo sigurno zadržati u Milanu, međutim klub ga je ovih dana obavijestio da ga neće otkupiti.

Razlog zbog kog Inter ne želi da ponovo pazari Lukakua je što je u očajnoj formi. Ove sezone je samo na početku, do povrede, igrao u skladu sa očekivanjima i njegov učinak je nakon toga mizeran. Ukupno je postigao samo pet pogodaka na 18 utakmica i nije u prvom planu "nerazura" kao što je to bio slučaj u šampionskoj sezoni kod Antonija Kontea.

"Pozajmica traje do 30. juna i kako god bude igrao do tada - mi ćemo ga vratiti u Čelsi. Ovo je bila sezona kakva do sada nikada nije viđena. Naravno, mislim na termin Svjetskog prvenstva na kome je i povrijeđeni Romelu Lukaku igrao. Nije našao svoju pravu formu potrebnu da igra najbolji fudbal i zato sada nije na nivou na kome smo ga gledali prije nego što se povredio", rekao je direktor "nerazura" Đuzepe Marota.

Vidjećemo kako će Čelsi, koji je potrošio 600 miliona evra na pojačanja u posljednja dva prelazna roka, reagovati u slučaju "Romelu Lukaku". Doveli su ga za ogroman novac u ljeto 2021. godine, da bi već poslije dva-tri mjeseca Belgijanac zaratio sa Tomasom Tuhelom.

Dao je sporni intervju za italijanske medije u kome je kritikovao trenera Čelsija i nakon toga njegov status u klubu se promijenio, pa je ljetos insistirao da ode na pozajmicu. Bio je samouvjeren da će ga Inter, u kome je prethodno odigrao dvije sjajne sezone, na kraju i otkupiti. Međutim, loša forma i finansijska kriza uticali su na to da se "nerazuri" zahvale Belgijancu na saradnji.

