KAŽETE DA SE NISAM POJAVIO, A BIO SAM TU! Nenad Lalatović: Meni kad kažete da nešto ne uradim, ja to uradim iz inata!

Trener Mladosti došao na konferenciju i govorio o svom dolasku u klub.

Izvor: YouTube/Mozzart Bet Super liga Srbije

Nenad Lalatović sprema ekipu Mladosti GAT za meč protiv Radničkog 1923 u petak od 17 časova i tim povodom održao je prvu konferenciju za novinare u svom novom klubu. S obzirom na to da se prošle nedjelje nije pojavio na promociji, Lalatović je ovog četvrtka govorio o svom dolasku u Novi Sad.

"Malo mi je čudno što vas nema puno. Prošli put kad ste rekli da se nisam pojavio na sopstvenoj promociji, ja sam se pojavio, samo sam bio prekoputa u svlačionici, samo nisam htio da dođem iz mnogo razloga. Ta moja promocija otišla bi u drugom pravcu, pa sam očekivao da ćete danas da se pojavite u istom broju, jer Mladost GAT kao klub to zaslužuje i nebitno je da li sam ovdje ja ili neko drugi", rekao je Lalatović.

"Što se tiče utakmice, moj tim nije od novembra pobijedio na Karađorđu, što je zabrinjavajuće, jer ovaj tim ima zavidan kvalitet. Kad sam dolazio, dobro sam razmislio, analizirao i kad sam vidio koji momci igraju, vidio sam da su to momci koji ne da ne zaslužuju da se bore za opstanak, već zaslužuju da budu u gornjem dijelu tabele", dodao je on.

Mladost GAT trenutno je u zoni ispadanja, sa samo 18 osvojenih bodova u 26 kola, a rival je tim u kojem je Lalatović prošle godine završio sezonu.

"U goste nam dolazi Radnički 1923, koje sam vodio kad je bila posljednja, govorili su mi da ne dolazim, da ću ispasti, ali meni kad kažete da nešto ne uradim, ja to uradim iz inata, da pokažem da to mogu. Kragujevac je poslije Zvezde, Partizana, Čukaričkog i TSC-a, možda igra i najljepši fudbal u Srbiji. Imaju na svakoj poziciji po igrača, igraju u rombu i mogu svakim potezom da riješe utakmicu".

U tom trenutku konferencije, njegovi igrači su glasno skandirali u svlačionici, a Lalatoviću se to veoma svidelo. "Raduje me ovakva atmosfera mojih igrača, samo neka pjevaju sutra u osam sati", rekao je on.

"Pobijediti Partizan na JNA sa 0:4 samo govori o kvalitetu ovog tima. Neke su izgubili, u nekima odigrali neriješeno, u svima su zaslužili da pobijede, samo nisu imali sreće. I da ne zaboravim da kažem da sam u Kragujevcu proveo prelijepih šest mjeseci, zahvaljujem svim ljudima, sportskom direktoru Slavku, sa njihovim trenerom Joksom sam bio tamo saigrač, mnogo davno. Njegovo vrijeme tek dolazi, da pokaže koliko može sa Radničkim iz Kragujevca", dodao je temperamentni trener.

Ljubiteljima fudbala biće neobično to što Lalatović opet radi u Novom Sadu, a nije u Vojvodini. "Vojvodina je uvijek bila i ostaće moja druga kuća. To ne treba mnogo da pričam. Ja sam prijavljem u Novom Sadu, živim u Lipovom gaju, imam najviše pobjeda od svih trenera u istoriji Vojvodine. Crvena zvezda je moja majka, a trenerska majka je Vojvodini, mnogo mi je pružila, kao i ja njoj. Želim joj da bude treća i neka osvoji Kup, sad kad nisam više u Nišu".