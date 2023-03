Benzema nikada nije bio ovako ponižen! Francuz nevidljiv u derbiju, a ovaj tekst će ga razbjesniti!

Karim Benzema dobio je nulu od strane španskog "Asa" poslije poraza od Barselone u derbiju.

Izvor: Profimedia

Barselona je nadomak osvajanja titule u Španiji, pobijedila je Real Madrid u derbiju (2:1) i uvećala prednost. Po završetku tog duela Karim Benzema doživeo je jedno od najvećih poniženja u karijeri. Dobio je ocjenu nula za svoju partiju u "El Klasiku". I to od strane španskog "Asa" lista koji je poznat kao "list koji je bliži Madriđanima", uostalom sjedište je u glavnom gradu Španije.

U obrazloženju navedenom poslije meča su isprozivali francuskog napadača i osvajača "Zlatne lopte". "Benzema - ponovo nevidljiv. NIšta nije pokazao, ne može da igra kada se izvlači i traži loptu, ne može da doprinese u kaznenom prostoru. Miljama je daleko od one briljantne verzije koja mu je donela to prestižno priznanje. Nije imao ritam, bio je prespor, nije trčao. Ako Real pronađe svog napadača, imaće blago u timu, ali predugo čeka na to", navodi se u tekstu.

Real je u derbiju poveo autogolom Arahua u 9. minutu, da bi Roberto u 45. izjednačio. Karlo Anćeloti bacio je sve karte na napad u drugom poluvremenu, Marko Asensio dao je gol za vođstvo u 81. minutu, ali je pogodak poništen poslije VAR intervencije zbog ofsajda.

Onda je u 92. minutu Kesi postigao pogodak za "eksploziju" na "Nou Kampu". Taj gol znači i da Barsa ima 12 bodova prednosti na 12 mečeva prije kraja sezone.