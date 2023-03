Mitroviću, jesi ti fudbaler ili huligan? Engleski novinar vrijeđao Novaka, a sad i Mitra: Idiotski, patetično, ružno!

Sraman napad engleskog novinara Olivera Holta na Aleksandra Mitrovića, a pamtimo i kako je za Novaka Đoković pisao da "nije u tri najbolja tenisera svih vremena".

Srpski napadač Aleksandar Mitrović dobio je crveni karton na meču protiv Mančester junajteda zbog "obračuna" sa fudbalskim sudijom Krisom Kavanom, a sudeći po vijestima koje stižu iz Engleske - čeka ga ozbiljna kazna. Spominje se da će pauzirati najmanje tri utakmice, da će ga teretiti i za nasilničko ponašanje, dok ima i onih koji idu toliko daleko da vjeruju da bi na Mitroviću trebalo da se "slome kola" i da ne igra do kraja sezone!?

U tome prednjače engleski mediji, tako da je engleski novinar Oliver Holt sa "Dejli Mejla" objavio tekst dugačkog naslova i nimalo pohvalnog sadržaja: "Moderno je 'izgubiti glavu' u fudbalu, ali Mitrović i Silva su razbili taj mit. Bijes nije dobar, zbog toga su izgledali maleno, iracionalno i idiotski - treba ih žaliti, a ne diviti im se".

Engleski novinar podsjeća da je prije nekoliko nedjelja engleski trener Grejem Poter imao svako pravo da "viče i vrišti" kada njegova ekipa nije dobila penal, ali nije zbog čega su ga kritikovali, dok su Srbin i Portugalac uradili baš suprotno. Napali su sudiju kao što bi to učinili Mikel Arteta ili Žoze Murinjo, pa dodaje da bi možda trebalo "zahvaliti Mitroviću i Silvi" za njihovo ponašanje u četvrtfinalu FA Kupa.

"Možda treba da budemo zahvalni jer su dozvolili sebi da djeluju tako ružno, glupo i patetično. Možda treba da im budemo zahvalni zbog načina na koji su koštali svoj klub polufinala na Vembliju (...) Bijes nije dobar, zbog njega su Mitrović i Silva, koji su s pravom hvaljeni za dobre igre Fulama ove sezone, sada izgledali kao maleni, idiotski i iracionalni ljudi koje treba sažaljevati, a nikako im se diviti", navodi se u tekstu i dodaje da upravo na njihovom primjeru treba da se uči kako se ne treba ponašati na utakmicama.

Autor teksta, koji je inače svojevremeno napadao i Novaka Đokovića i tvrdio da nije među tri najbolja igrača svih vremena, dodaje da je vrijeme da "Mitrović odlučili da li želi da bude profesionalni fudbaler ili propalica", što je zaista neprimjeren rečnik, pa čak i da pišete o nekome ko vam se ne dopada.

"Nije problem to što je uhvatio Kavanu i povukao ga nakon što je pokazao crveni karton Vilijanu. Veći problem je u tome što se Mitrović unio u lice sudiji i izgledao je kao da će da ga svakog trenutka napadne. Kada je Kavana počeo da se povlači, Mitrović ga je jurio po terenu. Rješenje je jednostavno - Mitrović ne bi trebalo da igra ove sezone, a ako ipak zaigra, trebalo bi da bude srećan jer je kazna tako blaga", navodi Oliver Holt i zaključuje zašto smatra da je potrebna oštra kazna:

"To što je uradio, i način na koji je to uradio, to je tip ponašanja koji dovodi do napada na sudije. Takvo ponašanje daje za pravo djeci i igračima iz nižih liga da je u redu da prijete sudijama".

