Nisam htio da idem iz Zvezde, ucijenili su me! Zvali ga "novi Piksi", a onda je nestao: Vrijeđali su me na ulici!

Filip Janković danas ima 28 godina i igra u Laktašima, a nekada je bio najveći talenat Crvene zvezde. Nije se zadržao dugo na Marakani jer je raskinuo ugovor, a poslije mnogo godina otkriva i zbog čega se to dogodilo.

Srpski fudbaler Filip Janković postao je najmlađi debitant u istoriji Crvene zvezde u jesen 2011. godine. Robert Prosinečki ga je "podigao" sa klupe u evropskoj pobjedi protiv Venspilsa (7:0) i tako je Janković sa samo 16 godina, šest mjeseci i 18 dana postao senior voljenog kluba, međutim do danas nije uspio da ostvari ni djelić onoga što mu se predviđalo prije više od decenije. O njemu se tada govorilo kao o "novom Piksiju", a Janković nije uspio da ostavi trag u Zvezdi, kao ni u klubovima u kojima je poslije nje igrao. Šta se desilo sa njim?

U podkastu "Alesto" kod Aleksandra Stojanovića ispričao je se sve u njegovom životu promenilo poslije debija za Crvenu zvezdu i da je pritisak na njegovim plećima bio nevjerovatan i da nije bio svjestan šta se dešava.

"Nisam očekivao da ću da uđem protiv Venspilsa, išlo je sve stihijski kako je Robert Prosinečki, a onda se okrenuo i rekao mi da idem na zagrijavanje. (...) Nisam imao tremu jer sam cijeli život tu i igrao sam na Marakani milion puta, bio sam koncentrisan na tog igrača Ventspilsa koga je želio Atletiko Madrid i Robi me stavi da igram protiv njega. Sutradan sam bio na svim naslovnim stranama i više nisam mogao da izađem ispred zgrade da ti nešto lijepo ne dobace. Postao si igrač Zvezde sa 16 godina i prolaziš pored kioska, a ti na naslovnim stranama. I poslije toga obrt...", prisjetio se Janković.

ROBI - LEGENDA! "To je filozofija koju sam poslije upoznao u Španiji. Nikad neću zaboraviti to njegovo 'momci držite loptu, pa nek zvižde sa Zapada koliko žele'. Meni se to dopalo iako je nekima dosadno. Zvezda je igrala tada najljepši fudbal. Nismo puno pričali, dao mi je par savjeta koje ću uvijek pamtiti", rekao je Janković.

"Što se tiče ponuda, nisam bio svjestan jer me to nije interesovalo. Šta sam ja tada imao 16 godina, nisam htio da idem iz Zvezde, a nama su svakodnevno ljudi prolazili kroz kuću, to je bilo ubjeđivanja... A, mojoj porodici i meni uopšte nije iz Srbije i uopšte iz Zvezde", kazao je Filip Janković i objasnio kako je to sve izlgledalo.

"Iskreno, kuća nam je bila kao željeznička stranica, to su bili agenti i oni koji su htjeli da budu agenti, slali su neke ljude. To je već bilo neprijatno, ne znaš već ni ko je to, samo ti se pojave na vratima i kažu 'imam da ti ispričam šta je rekao taj klub za Jankovića' i mi smo to slušali... Poslije desetog čovjeka smo se već pitali šta se dešava. Mi nismo razmišljali o odlasku, a dolaze da pitaju da odem. Zovu me igrači Zvezde i pitaju za mene, a ja stvarno ne znam o čemu se radi".

Koliko je to išlo u drugu krajnost pokazuje i primjer iz Rena. Filip Janković je sa Zvezdom gostovao u Francuskoj gdje ga je jedan agent čak odveo da upozna predsjednika tog kluba, što je njemu bilo bizarno. Nakon svega, odigrao je još dvije utakmice za Zvezdu poslije čega su počeli pritisci.

"Kreću pritisci da prihvatim jednu ponudu - ili ništa od mog igranja. Mnogo ljudi oko nas, a niko da mi da pravi savjet... Roditelji me pitaju i ja kažem samo želim da igram za Crvenu zvezdu i to mi je bio cilj. Izađem ispred zgrade, a prvi čovjek koji me vidi me izvrijeđa da ja želim pare, da želim ovo... Ja se zaprepastio i vratio kući. Ušao sam na Internet i pročitao sam šta se piše o meni. Zvali su moje roditelje na sastanke da prihvatim ponudu agenta, odnosno investicionog fonda, a mi smo uporno govorili ne. Provlačilo se kroz medije i pravili sliku od mene da ja tražim novi ugovor, veće pare i šta ti ja znam", kazao je Janković i otkrio kako je došlo do raskida ugovora koji je Crvena zvezda predstavila u javnosti kao njegov zahtjev:

"Raskinuo sam ugovor jer su mi rekli da potpišem to što oni hoće ili neću igrati. Mom treneru je bilo naređeno da ne igram ni za moju generaciju i tada mi je prekipjelo i raskinuo sam ugovor sa Zvezdom da bih mogao da odem i da me ne zadržavaju više. Nisu mi dali da igram, skoro da i ne treniram. Kao slobodan igrač sam otišao u Parmu i eto...".

U međuvremenu, Janković se nije snašao u Parmi i Kataniji, pa ni malom Kolekiju, dok je potom karijeru pokušao da "resetuje" u Sloveniji gdje je igrao za Domžale i Radomlje. Nastupao je i u Španiji za Ekstremaduru i Kordobu, potom je opet bio u Sloveniji (Triglav i Ilirija). Ljetos je stigao u Podgoricu, ali je već na zimu otišao u Laktaše gdje nastupa u drugoj ligi Republike Srpske i pokušava da opravda nekadašnje prognoze.