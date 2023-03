Nekadašnji igrač Crvene zvezde upoznao najboljeg: Htio da pobijedi Mesija i Argentinu, pa vidio moć svjetskog šampiona!

Fudbaler srpskog porijekla mogao da se uvjeri kako to izgleda kada se najboljem na svijetu igra fudbal.

Svojevremeno su se Holandija i Srbija otimale za Rišaira Živkovića, nekada talentovanog krilnog fudbalera, ali ofanzivac srpskog porijekla ima karijeru tokom koje nije ostvario potencijal. Sada je odlučio i da izabere novi nacionalni tim, pa tokom martovske pauze za reprezentacije bilježi prve nastupe za Kurasao, karipsku državu koja je sinoć odmjerila snage sa Argentinom. Želio je Živković da pobijedi Mesija, ali...

Lionel se poigravao na terenu, postigao je het-trik i aktuelnog svjetskog šampiona vukao do veoma ubjedljive pobjede - 7:0! Već do poluvremena su Argentinci postigli pet golova, a najbolji fudbaler svih vremena do odlaska na pauzu je čak tri puta zatresao mrežu. fudbaler PSŽ-a je uz tri pogotka imao i asistenciju za četvrti gol Argnetine, dok je u nastavku meča prepustio anheli Di Mariji da izvede penal i tako postigne šesti gol na meču.

Golove za Argentinu na ovom meču postizali su Lionel Mesi, Niko Gonzales, Mesi, Enco Fernandez, Mesi, Anhel di Marija i Gonzalo Montijel. Pogledajte sve pogotke sa susreta koji je odigran u argentinskom gradu Santijago del Estero:

Podsjećamo, Rišairo Živković je rođen iz mješovitog braka i godinama se pričalo o reprezentaciji za koju će zaigrati. Svojevremeno je bio jedan od najtalentovanijih igrača u Holandiji, gdje je nosio dres Groningena i Ajaksa, ali se u seniorskom fudbalu nije tako dobro snašao. Nakon pozajmica u manje holandske timove, pa karijere u Belgiji, Kini i Engleskoj Živković je stigao u Crvenu zvezdu, gdje nije ostavio dubok trag.

Dres srpskog tima nosio je tokom samo jedne sezone i na 14 odigranih utakmica upisao je gol i asistenciju. Nakon neslavne epizode u Beogradu vratio se u Holandiju, potpisao za Emen i djelimično pronašao staru formu. Ove sezone je postigao tri prvenstvena gola, a jedan od njih donio je njegovoj ekipi bod protiv slavnog Ajaksa.

