Partizan ne da Miloradu Vučeliću da ode! Predsjednik molio da napusti klub, crno-bijeli ga odbili!

Prvi čovjek Partizana želi da se povuče, ali delegati Skupštine ga nisu razriješili dužnosti i ostaće da vodi klub.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Predsjednik Partizana Milorad Vučelić zamolio je delegate skupštine kluba da ga razriješe dužnosti, ali oni to nisu učinili. On je to zamolio ovog četvrtka, poslije osam i po godina u klubu, tokom kojih je bio na nekoliko funkcija, međutim delegati su mu dali povjerenje da nastavi da vodi crno-bijele.

"Učinio sam sve po mjeri svojih maksimalnih mogućnosti i osjećam veliku odgovornost za situaciju i ambijent u kojem se našao Partizan. Bila mi je i jeste velika čast što sam legalno na čelu SD Partizan i na čelu FK Partizan i to mi je veliko priznanje. Nemam krivicu, ali imam veliku odgovornost i molim vas da usvojite moj izvještaj i prihvatite da me razriješite dužnosti predsjednika FK Partizan. Legalno biran, legalno razriješen. Ostavke nisu moj stil ponašanja. Nisam davao ostavke po pravilu, ali iskreno molim, ne pozivajući se ni na zdravlje, ni na bilo šta drugo, da prihvatite ovaj izvještaj i da me razriješite dužnosti predsjednika FK Partizan", rekao je Vučelić.

U opširnom obraćanju, on je rekao da su crno-bijeli ispunili sve uslove za evro-licencu. "Uslovi za evropsku licencu su ispunjeni i za to hoću iz sveg srca da zahvalim Aleksandru Vučiću i državi Srbiji koja nam je na tome iskreno i svesrdno pomogla. Ne osjećam se krivim", dodao je on, objasnivši da je Partizan danas konsolidovan klub.

Tokom opširnog i na momente emotivnog obraćanja, Vučelić je podsjetio na uspjehe crno-bijelih od njegovog dolaska u klub u decembru 2014, na evropska proljeća, poboljšan nacionalni koeficijent, veliki broj reprezentativaca poniklih u omladinskoj školi... Takođe, žestoko je odgovorio na povike "Uprava napolje", za koje je rekao da su refren godinama u Humskoj, bez obzira na rezultat. Takođe, govorio je i o pritisku na upravu od strane navijačkih grupa i vođa navijača, kao i o pokušaju kriminalnih grupa da "privatizuju Teleoptik".

"U decembru 2014. postao sam član nove uprave FK Partizan i na njoj se na različtim funkcijama do današnjeg dana. Zatekli smo blokiran račun kluba za blizu 800.000 evra, dugovale su se četiri plate zaposlenima, šest plata zaposlenima i imali smo čak i pokušaj samoubistva zaposlenog. Od dvije revizorske kuće na osnovu dostupne dokumentacije ustanovljen je dug od tačno 15 miliona evra. Naknadno je postalo jasno da je to zapravo bio dug od 23 miliona evra, jer mnogo dokumenata nije bilo dostupno, a oslanjali smo se i na papire Tužilaštva, koje je često češljalo papire Partizana. Samo poreski dug državi iznosio je pet miliona evra, on je noseći i multiplikovan kamatama, najveći dio uračunat u 12 miliona ukupnog duga i novog poreskog duga koji iznosi oko dva miliona evra".

Vučelić je podsjetio da je Partizan dobio generalnog sponzora, da je imao sve vrijeme svesrdnu pomoć države na čelu sa Aleksandrom Vučićem i da su danas plate zaposlenima i igračima redovne.

"Na prvoj utakmici u sezoni 2014/15 dočekao nas je povik 'Uprava napolje' i uz manje-više stalno prisustvo tog pokliča osvojili smo titulu. Izostalo je samo u završne dvije-tri utakmice. Igrali smo finale Kupa Srbije i izgubili, orilo se 'Uprava napolje'. U sezoni 2015/16 igrali smo Ligu Evrope, ispustili proljeće u završnim minutima utakmice sa Augsburgom i poslije poraza u decembru 2015. dobrim dijelom naoružani, što službeno, što privatno, neki od vođa navijača i oficijelnih službenika upadaju u prostorije FK Partizan i fizički se sprovodi parola 'Uprava napolje'".

VUČELIĆ GOVORIO I O "BUNKERU"

"Klub je platio blizu 1,2 miliona evra kazni zbog teških optužbi - zbog rasizma, koji nikad nije bio blizak srpskom narodu. Da ne govorimo o bakljama, zatvorenim prolazima i igramo zato bez publike protiv Videotona u plej-ofu za Ligu Evrope, protiv Dinamo Kijeva, zatim plej-of protiv Moldea bez publike, kada smo doveli 20.000 djece. Naravno, tu postoji i izgubljena dobit, a i dovoženje djece je uvijek bar 100.000 evra. Isto tako, igramo bez publike i protiv AZ Alkmara, kao i Slovacko. Jedino na tim utakmicama nije bilo 'Uprava napolje'. Uz sve troškove i uspjehe koje imamo, nalazimo se u toj situaciji. Ovo nije spisak žalbi i nije ovo jedina odgovornost, već govorim o tome da mediji nikad nisu jasno, glasno i nedvosmisleno osudili ovakvo ponašanje".

"Što se tiče navijača, odlazimo u Lion i na komisiji za kazne branimo ove navijače, opravdavamo da nije gotski krst, Pavle Đurišić, naravno bezuspješno, jer postoje i svi drugi oblici ponašanja. Od kad je svijeta i veka navijači su dio igre, dio podrške, oni navijaju... Došli smo dotle da su se navijači Zvezde rugali našim navijačima i vikali 'Uprava napolje'. Nema kraja tome. Jedan od vođa navijača je tragično poginuo, drugi je u paru sa još jednim vodio južnu tribinu, a onda je otišao zbog ubistva u zatvor. Konkurentni, novi vođa je prije toga bio u zatvoru, a kad je izašao preuzeo je sa još jednim dominantnu grupu navijača. Onda su jednog od vođa ubili, onda su druga dvojica otišla uz veliku pompu u zatvor, a onda je sljedeći vođa izašao uslovno iz zatvora i uticao na izbore neposredno. Naravno, ne argumentima, nego prijetnjama, a govorim o posljednjim, oktobarskim i nelegalnim izborima. A onda su došli oni od kojih su neki uhapšeni zbog teških krivičnih djela, a neki se nalaze u bjekstvu u inostranstvu i po tvrdnjama predsjednika republike i drugih organa, rukovode time u inostranstvu", rekao je Vučelić.

"Imate javnost što optužuje upravu FK Partizan što nije sprečila pravljenje bunkera. 'Krivi' smo Vazura i ja što nismo to raščistili i sredili, a kada je neko to raščistio i sredio, onda su to uradili sa 200 automobila i 300 policija, što Vazura i ja nismo mogli, a 'trebalo je'. Ne postoji niko u javnosti i medijima koji je rekao da to nije bilo pošteno i fer i da nije u redu. Stadion Partizana je svake nedjelje obilazila policija i nikad nije imala primjedbu na bezbjednost i opasnosti koje tu postoje. Mi nismo imali razloga da ne vjerujemo policiji. Vjerovali smo i tada i tada kad su ih uhapsili. Da ne govorim da sam ja u više navrata razgovarao sa zvaničnicima o tom problemu".

"LOPOVI U UPRAVI? ZA LOPOVE SU SVI LOPOVI!"

"Igrači Partizana se osjećaju kao sporedne figure. Daju gol i umjesto slavlja slijedi refren 'Uprava napolje'. Nebitno je kako djeluje to na upravu i na mene. Na mene ne previše, na mene djeluje neuspjeh, kad mi damo gol ja i ne gledam ko šta viče. Došlo je do toga da djeca koja su došla da gledaju Rikarda, Vujačića, Natha, takođe skandiraju 'Uprava napolje'... Na povike 'Lopovi sjede nam u upravi', mogu da kažem samo da samo lopovi i kriminalci misle da je svako lopov i kriminalci. Niti kriminalci, niti lopovi sjede u upravi. To su one vođe navijačkih grupa koje to čine, a mi ne ličimo na njih, ni na većinu navijača. Ove godine su članovi uprave Partizana otvorili bezbroj klubova navijača, činili da se to omasovi, ali to se ne broji. A to je veliki rad - bar 30 gradova, ako ne i više".

"Lopovi nismo, to su na našu sreću utvrdili svi organi. Sve se pedantno gledalo i nije ništa ustanovljeno. Nijednom trenttu i sportskom direktoru nisam rekao da neko treba da igra ili ne igra. Moj posao to nije. Nisam doveo nijednog igrača. Nisam se istalio ni sa jednim igračem, niti bilo ko iz uprave. Svi igrači inače Partizana koji su u Partizanu došli i radili sa vrlo lošim učinkom, upravo im stižu uplate po ugovoru za ono što nisu pokazali. Jedan je bio na bolovanju godinu i po do dvije"

(MONDO)