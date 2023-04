LEGENDE SE SVAĐALE - PALE TEŠKE RIJEČI! Bivši trener Partizana isprozivao sunarodnika: "On laže!"

Lotar Mateus i Oliver Kan imali su žestoku raspravu na terenu pred meč Bajerna i Dortmunda.

Izvor: Printscreen/Twitter/SkySportde

Lotar Mateus i Oliver Kan svađali su se pred kamerama, sve zbog odluke Bajerna da smijeni Julijana Nagelsmana i angažuje Tomasa Tuhela u završnici sezone. Pale su neke teške riječi, bivši trener Partizana isprozivao je sunarodnika i sadašnjeg direktora Bavaraca zbog ponašanja čelnika kluba i dešavanja koja su prethodila derbiju i pobjedi protiv Dortmunda (4:2).

Do rasprave došlo je pred početak tog meča, pred TV kamerama su se svađali. Sve je počelo zbog Lotarove kolumne u kojoj je kritikovao klub zbog "curenja informacija i činjenice da je italijanski novinar (Fabricio Romano prim.out) prvi objavio sve o otkazu Nagelsmana". "Katastrofa je to što se desilo sa Julijanom, već smo naglasili više puta da to nije procurilo iz kluba, sami sebi bismo pucali u noge da smo to uradili. Prvo smo javili Nagelsmanu, bila je teška situacija", počeo je Kan.

Mateus je u toj kolumni istakao i da čelnici kluba gaze preko slogana "Mia san Mia" koji bi u slobodnom prevodu glasio mi smo oni koji jesmo. "Neću da vodim lični rat sa tobom ovdje, možeš da me pozoveš u bilo kom momentu i razgovaraćemo. Stvari su se promijenile, na drugačiji način vodite klub", dodao je Lotar.

Potvrđeno je da su ljudi iz Bajerna prvo dogovorili dolazak Tuhela, pa tek onda o tome obavijestili Nagelsmana koji je za to saznao iz medija. To ga je pitao i voditelj emisije Sebastijan Helman koji se čudio zašto prvo nisu obavljeni razgovori sa Julijanom. "Možda vama to u teoriji zvuči da je trebalo, ali stvari drugačije funkcionišu. Dokle god nemate potvrdu trenera, ne možete da donosite odluke, čekali smo da situacija bude jasna. Nagelsman je u tom momentu bio na odmoru i nije mogao da dođe u prostorije kluba", odgovorio je Kan.

Čuveni golman se tokom emisije pravdao i objašnjavao da "nije htio preko telefona Nagelsmanu da saopšti za otkaz", pa su se pojavila i neka neslaganja u načinu na koji je opisivao dešavanja unutar kluba. "Oliver Kan laže. Želi da skrene pažnju sa svojih problema, pa napada mene, spreman sam bio za to. Kažem ono što vidim i što osjećam. Hronološki redoslijed, onaj koji je Kan opisao, ne odgovara pravim dešavanjima", zaključio je Mateus.

