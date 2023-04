"Rat" u Njemačkoj zbog bivšeg trenera Partizana! Legendarni Kan osuo paljbu: Kritikuješ, a kad te neko napadne...

Oliver Kan je započeo pravi rat sa legendarnim Lotarom Mateusom, a razlog za to je odlazak Julijana Nagelsmana iz Bajerna.

Izvor: Profimeida

Odlazak Julijana Nagelsmana iz Bajerna podigao je veliku prašinu, a uživo su se pred kamerama njemačkih televizija posvađale i dvije legende! Lotar Mateus je napao Olivera Kana i upravu Bajerna zbog odlaska Nagelsmana i tretmana prema mladom treneru, a sada je nekadašnji čuvar mreže naširoko "Bildu" ispričao svoju verziju priče.

Pošto je Lotar Mateus rekao da je Kan "lažov", temperamentni Nijemac nije htio da ćuti i odapeo je otrovne strelice ka nekadašnjem saigraču iz Bajerna i reprezentacije Njemačke.

"Hasan Salihamidžić i ja smo rekli istinu o svima uključenim u proces. Ne znam šta Lotar govori, čuje i osjeća. Nakon završetka karijere Lotar je postao glavni kritičar njemačkog fudbala i sada to radi svuda. Ipak, postoje neke granice koje ne treba preći. Sada je rekao da smo uništili duh Bajerna. Evo ni sada ne znam šta mu to znači", rekao je Kan.

On je naglasio da je bivši trener Partizana itekako osjetljiv kada se kritike upute njemu, pa onda zbog toga pretjeruje sa izjavama koje nisu na mjestu.

"Tek kada kritikujete tog glavnog kritičara on onda shvati da ne može to da podnese i pretjera u tako pretjeranim i besmislenim izjavama. To je Lotar i on se vjerovatno neće promijeniti. Hasan i ja smo uvijek govorili istinu i ove Lotarove optužbe to neće promijeniti. Da ponovim: informacija je procurila, a to nismo željeli. Ništa nismo mogli da uradimo tim povodom. Nismo htjeli Julijanu da saopštimo odluku telefonom jer je to totalno bez stila. Ako bi Lotar tako uradio, to je njegova briga", završio je Kan.

