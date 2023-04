Zajedničko saopštenje sarajevskih klubova: Mnogi ne žele naš uspjeh, odgovara im mentalitet kasabe

FK Željezničar, FK Sarajevo, RK Bosna i KK Bosna objavili su u ponedjeljak zajedničko saopštenje u kojem su pozdravili "iskorak" u pravcu revitalizacije sarajevskog sporta.

Saopštenje objavljeno na Fejsbuk stranicama FK Željezničar, FK Sarajevo, RK Bosna i KK Bosna prenosimo u cjelosti.

"Poštovani zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo, čelnici Vlade i Ministarstva kulture i sporta, sa velikom pažnjom smo pratili nedavno usvajanje budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu i evidentni iskorak u pravcu snažnije podrške razvoju sporta u našoj zajednici. Čestitamo i zahvaljujemo vam se na ovom, izuzetno značajnom, koraku u procesu revitalizacije sarajevskog sporta.

Sigurni smo da dijelimo istu viziju i nadu u renesansu koja je moguća i izvjesna. Molimo da ne dozvolite da vas oponenti i malodušni dušebrižnici obeshrabre ili zaustave na ovom putu jer postoje mnogi koji ne žele naše uspjehe kao i oni kojima, nažalost, odgovara stanje i mentalitet kasabe.

Podsjećamo vas na vaše slavne prethodnike, političke lidere Sarajeva koji su uspjeli da grad, koji do tada nije imao običnu dvoranu, u periodu od samo 15 godina dovedu do vrha evropske košarke i prve Olimpijade u istočnoj Evropi. To se desilo prije manje od 40 godina i nema razloga da i naša generacija ne pokuša postići slične uspjehe.

Vrhunski uspjesi su mogući i ostvarivi uz ispravne prioritete, velika ulaganja i predani rad.

Spremni smo uložiti ogromnu energiju u ovaj proces i radujemo se saradnji sa novim ministrom g. Magodom uz nadu da ćemo zajedničkim angažmanom uspješno realizovati programe.

Sigurni smo da je ovogodišnji budžet samo prvi korak u vizionarskom projektu reafirmacije sarajevskog vrhunskog sporta koji ćemo zajedno ostvariti.

Sretno", navedeno je u zajedničkom saopštenju.

