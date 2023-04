Marinović svjestan loše partije Borca protiv Zvijezde 09: Imamo prednost pred revanš, ali ovo danas nije bilo dobro!

Crveno-plavi su pružili slabu partiju u prvom polufinalnom meču Kupa Republike Srpske.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca su, teškom mukom, stigli do pobjede nad Zvijezdom 09 u prvoj utakmici polufinala Kupa BiH (2:1).

Ekipa iz etno-sela Stanišići je stekla prednost na banjalučkom Gradskom stadionu pogotkom Nemanje Kojića iz 48. minuta, ali su crveno-plavi preko Envera Kulašina (75.) i Benjamina Tatara (šesti minut nadoknade) preokrenuli rezultat i došli do minimalne prednosti pred revanš koji je zakazan za 3. maj.

"Imali smo zaostatak 1:0, nismo dobro odigrali utakmicu, ali smo na kraju uspjeli da dođemo do gola prednosti pred drugu utakmicu. Imamo rezultat, ali u revanšu moramo da igramo mnogo bolje nego što je to bilo danas. Mislim da smo odigrali loše, dali smo Zvijezdi dosta prilika za gol, ali smo na kraju došli do pobjede što nam daje mogućnost da se u drugoj utakmici plasiramo u finale", svjestan je Vinko Marinović slabe partije svojih izabranika.

Naredne takmičarske obaveze igrače Borca čekaju u subotu, 15. aprila, od 18.30 časova, kada će u derbiju 26. kola m:tel Premijer lige BiH gostovati Širokom Brijegu.

