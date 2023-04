Uveo Zvezdu u Ligu šampiona, ali nije slavio: Takav sam čovjek, vjerovatno nisam ni svjestan

Miloš Milojević smireno je obukao šampionsku majicu i stao da govori za medije.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević uradio je svoj glavni zadatak za ovu sezonu - osvojio je titulu dominantno i uveo crveno-bijele u Ligu šampiona. Mladi trener koji je stigao u klub 26. avgusta proveo je ekipu kroz Superligu Srbije bez poraza do šest kola prije kraja, što je bilo dovoljno za osvajanje šestog naslova prvaka Srbije uzastopno, sa ogromnom razlikom od čak 23 boda u odnosu na prvog pratioca - TSC.

Poslije trijumfa baš protiv TSC-a 4:1, Milojević nije padao u euforiju, niti je pretjerano slavio. "Vjerovatno nisam svjestan značaja utakmice u smislu titule, možda i zato što nas je Zvezda pet godina unazad navikla. Čestitam momcima, želim im da ostanu stabilni, nije lako, ali je lijepo. Čestitam im na uloženom trudu, odricanju. Čestitam i navijačima što su bili tu, kao i stručnom štabu. Takav sam čovjek da nešto puno ne slavim, ni ne plačem, takav sam čovjek, znam šta nas čeka u srijedu, sve misli su mi tu i nadam se da ćemo biti radosniji kad se budu sumirali utisci na kraju. U srijedu je derbi, tu se ne gleda koje ste mjesto, to je ponos, to je utakmica koju i mi i oni želimo da dobijemo. Mislim da smo u boljem naletu i ako pristupimo na pravi način, mislim da će i dobar rezultat doći", izjavio je on za TV Arena sport.

Da li će Zvezda davati šansu mladim igračima u narednih šest mečeva Superlige - naravno, poslije srijede i vječitog derbija. "Vidjeli ste i danas da su igrali mlađi igrači, ne treba tako da se gleda, igraju dobri ili loši. Postoji odgovornost prema instituciji Crvene zvezde da morate da pravite igrače, a da bi to radili moraju da igraju. Mislim da u globalu ne prodajemo koliko bi trebalo, talentovana smo nacija. Ako pogledamo slabije lige, po prelaznom roku zarade 70-80 miliona evra, a mi ne. Stara nam je liga i to je nešto na čemu bi trebalo da se radi. Ja sam odgovoran uvijek bio, biću i sada, ali ne nauštrb rezultata, jer je obaveza Zvezde da pobjeđuje u svakoj utakmici"

Dok se Zvezda prethodnih nedjelja bližila cilju, iz dana u dan su stizale nove vijesti o pregovorima novog-starog šampiona i novog trenera, Baraka Bahara, koji bi na ljeto trebalo da stigne iz Makabi Haife i da nastavi Milojevićev posao - u grupnoj fazi Lige šampiona. Ipak, srpski stručnjak će prije toga imati još takmičarskih obaveza u Srbiji, ne samo u "vječitom" derbiju, već i u Kupu, u kojem će od početka maja i četvrtfinala crveno-bijeli takođe braniti trofej.

Vidi opis Uveo Zvezdu u Ligu šampiona, ali nije slavio: Takav sam čovjek, vjerovatno nisam ni svjestan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

(MONDO)