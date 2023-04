BEZ GOLOVA, BEZ PUBLIKE, KO DA NISMO NI IGRALI, NI DOŠLI! Prve izjave iz Partizana i Crvene zvezde poslije derbija!

Izjave trenera i igrača Partizana i Crvene zvezde

Partizan i Crvena zvezda odigrali su još jedan derbi bez pobjednika, ovog puta i bez golova, a nije bilo ni publike. Crno-bijeli imali su tri velike šanse, crveno-bijeli dvije, a na kraju je ostao rezultat "kao da se nije ni igralo". I to pred praznim tribinama, što svakako nije pomoglo nikome.

Crvena zvezda došla je u Humsku sa već osvojenom titulom i nije uspjela da pobijedi u domu crno-bijelih ni poslije osam godina, a Partizan nije uspio da krene na gore na tabeli, gdje hitno mora da krene. Poslije utakmice, ovo su bile prve izjave trenera i igrača "vječitih" za TV Arena sport.

Trener Zvezde Miloš Milojević je rekao: "Derbi je bio dosta sadržajan, imali smo prilike, to bi promijenilo tok utakmice, ko god da je prvi postigao. poslije je bila i rastrzana igra, dosta tranzicija u kojima se nismo najbolje snalazili, nismo birali dobre odluke u zadnjoj trećini, a bili smo u bloku pasivni, pa su oni imali dvije baš dobre šanse. Sve u svemu, da je bilo golova, derbi bi imao dobru ocjenu. Ovako, bez golova i bez publike, kao da nismo ni igrali i nismo ni došli.

Trener Partizana Igor Duljaj je rekao: "Mogu da budem zadovoljan onim što su moji igrači prikazali, htjeli smo da pobijedimo, imali smo bolje šanse od Zvezde, izglednije, nismo uspjeli da ih realizujemo i to je ono što me boli. Dobra utakmica, bilo bi bolje da je bilo publike. Moram da ponovim da igrači imaju veliki teret u glavi, to moraju da sklone i trudim se da kolko god mogu taj pritisak preuzmem. Vidjeli ste danas da su htjeli, pokazali su karakter, imali su šanse, izgledne, mogli su da pobijede i žao mi je što nije bilo publike, ljepše bi izgledalo"

Kapiten Partizana Slobodan Urošević: "Ne možemo da budemo zadovoljni, htjeli smo pobjedu, mislim da je bilo šansi na obje strane, možda smo mi imali za nijansu zrelije prilike, nismo ih iskoristili i nedostajao je gol. Bila je mnogo zanimljivija utakmica, bez navijača, izostajali su. Ne možemo da budemo zadovoljni jer je stanje na tabeli takvo, išli smo na pobjedu i nismo uspjeli. Čestitam i jednoj i drugoj ekipi na fer igri, nije bilo smicalica. Idemo dalje"

Krilni napadač Crvene zvezde Mirko Ivanić: "Nedostajali su golovi. Nije bila toliko loša utakmica, s obzirom na ambijent, bila je po meni egal. Mi smo bili bolji u prvom poluvremenu, oni u drugom, na kraju na realnije neriješeno. Loše smo ušli u drugo poluvrijeme i treba da vidimo zašto je bilo tako. Žao mi je što je bio takav ambijent, oni imaju veliki zaostatak u odnosu na nas, mi to danas nismo osjetili".