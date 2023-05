Ludilo srpskog fudbala - bitka za Ligu šampionu "gori": Partizan ima nadu, TSC i Čuka plan, a Voša - nemoguću misiju!

Kakvo ludilo gledamo u Superligi Srbije! Imamo još četiri kola do kraja a TSC, Čukarički, Partizan i Vojvodina vode ljutu bitku za mjesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona!

Izvor: MN Press/ YouTube/UEFA

Gotovo je još jedno kolo plejofa Superlige, a rezultati koje smo vidjeli su režirali pravu dramu u borbi za mjesta u Evropi! Crvena zvezda je odavno šampion Srbije, ali četiri tima žele drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. I treće mjesto koja garantuje plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja je takođe na cijeni, dok će četvrti i peti tim Superlige imati paklen posao jer će kretati od drugog i prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

TSC je u najboljoj situaciji jer ima najviše bodova i djeluje najlakši raspored, a Čukariči sa istim brojem poena se ipak nada odlasku u kvalifikacije za Ligu šampiona. Vojvodina i Partizan su daleko iza, s obzirom da četiri boda zaista znače mnogo na četiri kola prije kraja.

Ipak crno-bijeli iz Humske i crveno-bijeli iz Novog Sada uz sve pobjede do kraja mogu da se nadaju tom famoznom drugom mjestu, mada je posao Vojvodine nevjerovatno težak s obzirom na jako nezgodan raspored.

TSC (65 BODOVA) - NE SMIJU DA ISPUSTE!

Izvor: MN PRESS

Djelovali su jako dobro nakon primljenog gola u meču sa Partizanom, a bitnu pobjedu su ostvarili u duelu sa Čukaričkim u prošlom kolu. Ipak poraz od crno-bijelih ih je doveo u problem, ali s obzriom da su prvi dio sezone završili kao drugi na tabeli imaju prednost u odnosu na druge ekipe i u slučaju istog broja bodova sa nekim oni će imati mjesto više. Prošli su im mečevi sa najtežim timovima i imaju najlakši raspored do kraja prventva. Žarko Lazetić i njegov tim su jako blizu Lige šampiona!

08.05. Radnički - TSC

13.05. TSC - Voždovac

21.05 Novi Pazar - TSC

27.05 TSC - Vojvodina

ČUKARIČKI (65 BODOVA) - SLJEDEĆI MEČ JE KLJUČAN!

Izvor: MN PRESS

Nakon poraza na "Marakani" od Crvene zvezde nadali su se u Čukaričkom da bi ih pobjeda Partizana ostavila u igri za plasman u Ligu šampiona! Sada im sljeduje duel sa Vojvodinom na domaćem terenu u narednom kolu i to će im realno biti najveća prepreka. Ako tu pobijede makar Liga Evrope biće na vidiku!

08.05. Čukarički - Vojvodina

13.05. Čukarički - Novi Pazar

21.05 Voždovac - Čukarički

27.05 Čukarički - Radnički

PARTIZAN (61 BOD) - NADA TINJA!

Izvor: MN PRESS

Nakon dva uzastopna poraza od Čukaričkog sve je djelovalo izgubljeno za crno-bijele. Zatim je uslijedio remi u "vječitom derbiju", a sada i velika pobjeda nad TSC-om u gostima. Nakon svega ipak tih četiri boda razlike djeluje mnogo, ali svaki kiks rivala će ih približiti cilju. Najteži meč do kraja igraju u Novom Sadu sa Vojvodinom.

08.05 Partizan - Novi Pazar

13.05 Partizan . Radnički

21.05 Vojvodina - Partizan

27.05 Partizan - Voždovac

VOJVODINA (61 BOD) - NEMOGUĆA MISIJA!

Izvor: MNPRESS

Vojvodina teško da je mogla da se nada boljoj poziciji u ovom momentu, ali ipak to što treba da urade do kraja prvenstva djeluje kao nemoguća misija. Nadaju se da bi pobjedama u direktnim duelima sa Čukaričkim, Partizanom i TSC-om mogli da dođu do mjesta u Ligi šampiona. Korak po korak, ako pobijede na Banovom brdu, zaista će nada nastaviti da postoji!

08.05 Čukarički - Vojvodina

13.05. Crvena zvezda - Vojvodina

21.05 Vojvodina - Partizan

27.05.TSC - Vojvodina

(MONDO)