Trener Zvezde nakon plasmana u polufinale Kupa Srbije: Nikome nije do fudbala poslije svega što se desilo

Miloš Milojević je istakao da poslije svega što se desilo fudbal nije bio najbitniji.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je prošla u polufinale Kupa Srbije nakon što je savladala Napredak u Kruševcu poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca, ali fudbal je bio u drugom planu. Poslije masakra koji se desio u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar malo kome je bilo do fudbala.

Trener crveno-bijelih Miloš Milojević je poslije meča istakao da je fudbal bio sporedna stvar i da niko nije imao energije i fokusa poslije svega što se desilo.

"Tragedija koja se dogodila je, bez nekog opravdanja, uticala na našu motivisanost, na energiju... Međutim, i pored toga smo stvorili mnogo prilika. Ipak, to je kup, i te odluke u kaznenom prostoru rivala su morale da budu bolje, da budemo kolektivniji, da se proigravamo i imamo mirniju utakmicu, ovako smo se uveli u dramu, ali na našu sreću i zahvaljujući dobrim intervencijama (Milana) Borjana smo prošli dalje. To je tim, kada ne ide napadačima, odbrana odradi posao, drago mi je što smo u polufinalu. Teško nam je bez navijača, ali razumijem ih. Fudbal je bio u drugom planu. Bilo je veoma teško. Saučešće porodicama poginulih i podrška za one koji se bore, definitivno tužan dan za Srbiju i nadam se da se to nikada više neće ponoviti. Fudbal je danas bio sporedna stvar, lično sam i ja imao slab fokus i energiju, što ne liči na mene", rekao je Milojević.

(MONDO)