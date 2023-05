Evropa je izborena, ali pred Borcem je još jedan cilj: "Učinićemo sve da ostanemo na toj poziciji!"

Igrači Borca u preostala tri premijerligaška kola žele da zadrže drugo mjesto na tabeli.

Poslije niza derbija, koji je zaključen duelom sa Sarajevom (1:0), fudbaleri Borca matematički su obezbijedili novi, četvrti uzastopni plasman na evropsku scenu.

Crveno-plavi pred posljednja tri premijerligaška kola zauzimaju drugo mjesto na tabeli, a u najgorem slučaju do kraja sezone mogu da "skliznu" jedan stepenik niže.

Međutim, kako je istakao trener Borca Vinko Marinović na konferenciji za novinare pred duel sa Posušjem (Mokri Dolac, nedjelja, 17.00), cilj je da se sačuva druga pozicija, koja, pod određenim okolnostima, može da donese nastup u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

"Iza nas je serija teških utakmica sa protivnicima koji su se borili za Evropu kao i mi. Riješili smo to na najbolji mogući način, a sada nam predstoje utakmice sa ekipama koje se bore za opstanak. Sigurno da je i situacija sad malo drugačija, ali isto tako nas čekaju utakmice koje su zaista teške. Međutim, sa naše strane neće biti opuštanja, želimo da do kraja sezone zadržimo ovo drugo mjesto koje imamo, tako da ćemo uraditi sve što se tiče toga, idemo u tom pravcu. Bili smo skoro cijeli drugi dio sezone na tom mjestu. Poslije ovjere plasmana u Evropu, i to je cilj koji želimo da ostvarimo", rekao je Marinović, koji o narednom rivalu ima riječi hvale.

"Ekipa su koja posjeduje dobar individualni kvalitet, koja ima dosta iskusnih igrača i dosta dobro su odigrali utakmicu protiv Širokog Brijega, što nam sigurno govori da ćemo imati težak meč. I pored svega toga, želimo da nastavimo sa igrama koje smo imali do sada i da ovo drugo mjesto na tabeli sačuvamo do kraja prvenstva."

Nakon tri velika derbija bh. fudbala (Sarajevo, Velež, Željezničar), crveno-plave očekuje isto toliko duela sa timovima kojima gori pod nogama u borbi za opstanak. Nakon ovjere Evrope, koliko je teško ekipu ostaviti budnom i motivisati za preostale duele?

"Derbi utakmice koje smo igrali bile su teške, ali su isto tako jednako teške utakmice kad igrate sa ekipama koje se bore za opstanak. Mi gledamo u pravcu ostvarenja svog cilja, da osvojimo do kraja što više bodova da budemo na tom drugom mjestu. Naravno da nije lako psihološki se spremiti, ali bez obzira na to, mi smo klub koji uvijek ide na pobjedu u svim utakmicama i tako ćemo se i postaviti."

Kapitena Aleksandra Subića, koji je poslije meča sa bordo timom proslavio jubilej, uz lijevu aut-liniju je u proteklih nekoliko kola zbog povrede mijenjao mladi Filip Račić, koji vjeruje da Borac drugi put ove sezone može da trijumfuje na Mokrom Docu.

"Igraju za opstanak i svaki bod im je veoma bitan. Mi smo se dobro odmorili nakon malo težeg rasporeda utakmica, spremali smo se ove sedmice dobro i siguran sam da će svaki igrač dati 100 posto sebe kako bismo osvojili tri boda i zadržali drugo mjesto", poručio je mladi defanzivac banjalučkog premijerligaša.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 31. KOLO

Petak:

Sloga Meridian - Zrinjski (17.00)

Velež - Igman (18.00)

Sarajevo - Željezničar (20.00)

Subota:

Leotar - Tuzla siti (17.00)

Nedjelja:

Posušje - Borac (17.00)

Ponedjeljak:

Sloboda - Široki Brijeg (17.00)

