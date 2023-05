TERZIĆ MI JE OBEĆAO MEČ SA ĐOKOVIĆEM! Novi trener Zvezde otkrio "tajni uslov": Evo kako me je kupio...

Barak Bahar je otkrio da ga je Zvezdan Terzić "kupio" tako što je o njemu znao razne sitnice poput one da je kao dijete igrao tenis.

Izvor: YouTube/Internazionali BNL d'Italia/Screenshot/Arena Sport/Printscreen

Crvena zvezda je predstavila novog trenera Baraka Bahara koji je potpisao ugovor na tri godine i time je počela nova era kluba, poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić. Upravo je Terzić bio ključni čovjek pri angažovanju Bahara, a Izrealac je ispričao i kako ga je ubijedio da nakon uspješne decenije napusti matičnu zemlju.

"Jako sam uzbuđen što sam ovdje i srećan što vas vidim. Naučiću za sljedeći put da kažem 'Crvena zvezda'. Uradiću domaći do sljedećeg viđanja... Sviđa mi se veličina kluba, navijači koji prave atmosferu, kao i odnos prema legendama. Zvezdan Terzić i čelnici Zvezde su dva puta dolazili u Izrael po mene, vidio sam da me žele i da vjeruju u mene. Tako su me ubijedili da budem ovdje", kazao je Bahar i osvrnuo se na detalje pregovora.

"Znali su sve o meni, kad sam i gdje rođen, da sam igrao tenis kao dijete. Rekao sam da ću doći ako mi organizuju teniski meč protiv Novaka Đokovića. Strpljenje i želja Zvezde su me 'kupili'. Klub je najbolji u Srbiji, veoma su mi važni rezultati u derbiju, ali i veliki rezultati u grupnoj fazi Lige šampiona. Očekujem dobre rezultate", rekao je novi trener crveno-bijelih.

Vidjećemo da li će rukovodstvo Crvene zvezde na kraju ispuniti i želju Baraka Bahara koji je dao "uslov" za dolazak u Beograd, a vjerovatno to neće biti problem jer je Novak Đoković veliki navijač crveno-bijelih, samo ako nađe vremena jer je u toku učešće na Rolan Garosu gdje danas igra svoj prvi meč protiv Aleksandra Kovačevića i gde je veliki favorit za prolazak u drugo kolo grend slema u Parizu.