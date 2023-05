REPREZENTATIVAC SRBIJE ŽELI DA IGRA ZA ZVEZDU! Roditelji plakali zbog Srbije, a on cijeli život sanjao o tome

Fudbalski reprezentativac Lazar Samardžić po prvi put je dao opširniji intervju za medije na srpskom jeziku koji ne govori perfektno, ali želi da zna.

Izvor: Youtube/NA IVICI TERENA/printscreen

Selektor Dragan Stojković je silno želio da reprezentaciju Srbije "pojača" momkom koji ima srpsko porijeklo, ali je rođen i odrastao u Njemačkoj. Nakon dana, nedjelja i mjeseci ubjeđivanja u to da će mu dres "orlova" najbolje pristajati, Lazar Samardžić je prihvatio - postao je reprezentativac Srbije, sa kojom sada ima velike planove.

O njima, debiju za reprezentaciju na stadionu "Rajko Mitić", suzama svojih roditelja zbog Srbije i Crvenoj zvezdi - čiji će dres sigurno obući u nekom trenutku karijere, Samardžić je govorio u intervjuu za "ATV". Tom prilikom malo se bolje predstavio javnosti u Srbiju, čiji će dres nositi još mnogo godina.

"Reprezentacija mi je bila san, od malena. Gledao sam utakmice, moje drugare, kao što je Marko Grujić. Sad sam ponosan, u reprezentaciji želim da uvijek budem na maksimumu. Njemačka je dobra reprezentacija, igrao sam deset godina tamo i hvala Njemačkoj. Ja sam Srbin, prezivam se Samardžić. Kao zvezdaš, debitovao sam na Marakani, to je nevjerovatan osjećaj. Cijela porodica je plakala, mama, tata i djevojka. I ona zna šta mi reprezentacija znači kao i mojoj porodici", rekao je Lazar koji je oduševljen prijemom u Srbiji: "Dobio sam dosta poruka podrške. U reprezentaciji su me sjajno prihvatili. Morao sam da pjevam. Treći dan sam imao nastup, čekao sam to, bio sam nervozan i poslije sam mogao da se opustim. Jedan od uzora mi je Dušan Tadić. Poslao mi je dres i čestitku za 14. rođendan. Sada igramo zajedno, volim njega kao igrača, on je majstor pa i ja probam nešto da uzmem od njega."

Pred reprezentacijom Srbije je zadatak da se plasira na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, što bi za Lazara moglo da bude posebno emotivno. Tako bi se u dresu nacionalnog tima iz zemlje svojih predaka našao u zemlji u kojoj je rođen i fudbalski stasao, što bi izazvalo mnogo pažnje javnosti. Prije svega, Srbija mora da se plasira na turnir na kojem je posljednji put igrala kao Jugoslavija, dok je Piksi bio kapiten!

"Imamo baš dobru ekipu, top. Mnogo momaka je u Italiji. Velika smo fudbalska nacija. Hoćemo da pišemo istoriju. Piksi je za nas igrače kao drug pa i kao otac. Možemo da pričamo s njim o svemu. Mi smo tamo kao porodica. Nadamo se Evropskom prvenstvu. Navijači to hoće da čuju", rekao je Samardžić.

"Volio bih da bar godinu dana odigram u dresu Crvene zvezde. Želja mi je da pred kraj karijere zaigram za Zvezdu", istakao je ofanzivni fudbaler koji ima veoma dobru sezonu u Seriji A. Postigao je pet, a namjestio četiri gola. Pogađao je protiv Napolija, Rome, Verone, Sasuola i Kremonezea i nema sumnje da će to privući velike klubove. Prije nekoliko godina na vratima je bila Barselona, ali je on zahvalio na pozivu. "U kući mi je bio Patrik Klajvert, tada direktor u Barseloni. Želio je da dođem. Tada sam imao 16-17 godina, bilo je prerano da idem. Bio sam još dijete, pričao sam sa roditeljima, iako mi je Barsa san, i srce me vuklo, ali mislim da je bilo prerano", otkrio je Samardžić.