PRVE VIJESTI O GOLMANU PSŽ-a NAKON STRAŠNE NESREĆE: Konj ga šutirao u glavu, još uvijek je u nesvijesti

Iskusni španski golman Serhio Riko je stabilan, ali i dalje je pod sedativima i u nesvijesti nakon pada sa konja u Španiji.

Izvor: Profimedia/Matthieu Mirville/DPPI/LiveMedia

Stigle su prve vijesti o stanju iskusnog španskog golmana Serhija Rika koji je u stabilnom stanju, ali je i dalje na intenzivnoj nezi jedne bolnice u Sevilji. On je tokom slobodnog dana koji je dobio od Pari Sen Žermena pao sa konja i doživio je teške povrede glave.

Kako se navodi u saopštenju za javnost on je i dalje pod sedativimka i nesvjestan je, nakon što je na vjerskom putovanju do Uelve pao sa konja. Hitno je prebačen u bolnicu helikopterom i to mu je spasilo život. Očevici nemilog događaj navode da je njegovo stanje pogoršano jer ga je konj udario kopitom u glavu kada je pao na zemlju.

U ponedjeljak su Riku u posjeti bili saigrač iz PSŽ-a Karlos Soler, kao i predsjednik Sevilje Pepe Kastro, s obzirom da je Riko ponikao u Sevilji i tu upisao 170 nastupa za prvi tim prije odlaska u Fulam 2018. godine. Nakon neuspješnog odlaska u Englesku zadovoljio se ulogom rezerve Đanluiđiju Donarumi u Parizu.

Klub iz prestonice Francuske se oglasio ovim povodom i trener Kristof Galtije je najavio da će biti otkazane proslave povodom osvajanja šampionske titule.

"Neće biti slavlja. Teška sedmica je ovo za sve i svi smo potreseni. Šaljemo svu pozitivnu energiju Serhiju Riku, njegovoj majci, ženi i voljenima", poručio je Galtije.