NAPALI SUDIJU NA AERODROMU, GAĐALI NJEGA I ČLANOVE PORODICE: Navijači Rome bacili stolicu na arbitra poslije finala

Haos u Budimpešti poslije utakmice Roma - Sevilja

Izvor: Twitter/dreamteamfc

Navijači Rome napali su na aerodromu u Budimpešti eneglskog sudiju Entonija Tejlora. Oni su bili ljuti na Engleza nakon poraza svog tima u finalu Lige Evrope na penale, a dodatno ih je "zapalio" trener Žoze Murinjo, nazvavši rad arbitra "j**enom sramotom".

Tejlor je u četvrtak krenuo kući iz Mađarske, a kada su ga ugledali na aerodromu, navijači su skočili na njega i učinili situaciju opasnom i jako neprijatnom i za članove njegove porodice. Najprije su mu se unosili u lice, potom su ih gađali konzervama piva, a prizor je bio toliko šokantan i nevjerovatan da je i pripadnicima obezbjeđenja i policije bilo potrebno vrijeme da se saberu i da shvate šta se događa.

Za to vrijeme, Tejlor je pokušavao da sakrije suprugu i da mirno uđe u avion.

Roma je u finalu Lige Evrope dramatično izgubila, na penale, i to nakon što je tokom utakmice ispustila prednost 1:0. Bio je to prvi poraz Žozea Murinja u evro-finalima, a i on je svoju ljutnju prema sudiji pokazao van terena. kritikujući ga na parkingu stadiona u glavnom gradu Mađarske.