Igrao za Čelsi u Ligi šampiona, a sad je beskućnik: Alkohol uništio život nekadašnjem saigraču Ivanovića i Matića!

Nekada talentovani fudbaler Čelsija Džejkob Melis ima velike probleme sa alkoholizmom i zbog toga je batalio fudbal i danas je beskućnik.

Izvor: Profimedia

Bivši fudbaler Čelsija Džejkob Melis nalazi se u teškoj životnoj situaciji pošto je otkriveno da je postao beskućnik. Melis (32) je ponikao u akademiji Čelsija, debitovao čak i za prvi tim u Ligi šampiona 2011. godine, zarađivao je sasvim solidan novac, ali je negdje krenuo stranputicom. Nije uspio da ostane na vrhunskom nivou u fudbalu, počeo je da pije, a u međuvremenu je izgubio sve što je zaradio u ranoj fazi karijere.

"Svaki dan razmišljam gdje bih mogao da odem. Iako imam porodicu, ne želim da zavisim od njih. Želim da pokušam da se sam izborim za sebe. Bilo je teško, ali gledam da ne razmišljam previše o tome i pokušavam da idem naprijed u životu", poručio je Melis za britanski tabloid "Dejli Mejl" gdje je priznao da nema dom, automobil, niti bilo kakav izbor prihoda.

U posljednjih godinu i po dana isključivo zavisi od dobre vole prijatelja i porodice koji su mu davali novac ili mu nudili da prespava kod njih, ali je Melis zapravo postao beskućnik: "Ljudi oko mene samo žele najbolje za mene i žele mi pomoći koliko god mogu. Međutim, takođe imaju svoje živote. Pomažu mi i daju novac za hotel ili mi dopuštaju da ostanem kod njih. Nikad ne razmišljate da bi se vama to moglo dogoditi u životu".

Melis, koji je bio u timu Čelsija u isto vrijeme kada i Branislav Ivanović i Nemanja Matić, nije uspio da ostvari karijeru koju su mu zacrtali po dolasku na Akademiju. Stigao je još kao 13-godišnjak, da bi ostvario san nastupom protiv Žiline u utakmici Lige šampiona 2011. godine. Ispostaviće se, to mu je bio i jedini nastup na velikoj sceni.

Išao je na pozajmice u Sautempton, Barnsli, da bi potom igrao za Blekpul, Oldam, Beri, Mansfild, Bonton, Džilingem, Sautent i Leterhed, koji je napustio prošle godine. Nije imao više motiva da se bavi fudbalom, a na to su uticali i problemi sa alkoholizmom. Znao je da dolazi i na treninge Čelsija pripit, nije pomoglo ni što su ga veterani savjetovali i govorili mu da to nije rješenje, ali to je bio njegov način za bijeg od problema.

U međuvremenu mu je u pomoć pristigao Sindikat profesionalnih fudbalera, Čelsi mu nudi ulogu skauta, dok planira da posjeti i jednu kliniku koja se bavi bolestima zavisnosti.

(MONDO)