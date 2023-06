BOMBA - ZVEZDA DOVELA ŠPICA IZ FRANCUSKE: Igra za reprezentaciju, prošle godine bio u timu sezone, a sad napada LŠ!

Novi napadač Crvene zvezde je Žan Filip Kraso, 25-godišnji špic iz Obale Slonovače.

Izvor: Profimedia

Samo nekoliko sati nakon što je Crvena zvezda ozvaničila rastanak sa Aleksandrom Pešićem, iz Francuske dolaze vijesti da je našla novog napadača! "L'Ekip" navodi da je 25-godišnji napadač Sent Etjena Žan Filip Kraso nova "devetka" kluba sa "Marakane.

Reprezentativac Obale Slonovače karijeru je počeo u Lorijenu, a nakon nastupa za B tim ovog kluba prešao je u niželigaše Šitigejm i Epinal. Za Sent Etjen je potpisao 2020. godine, a nakon pozajmica u Le Manu i Ažaksiou prošle godine je imao sezonu iz snova i izabran je u najbolji tim Lige dva! Bio je treći strijelac druge lige Francuske sa 17 golova, a tome je dodao impresivnih 12 asistencija. Navodi se da je on sa Crvenom zvezdom dogovorio saradnju na tri godine sa opcijom da se ona produži i na četvrtu sezonu, a da je ključnu ulogu u odluci da pređe u Srbiju imalo to što će imati priliku da zaigra u Ligi šampiona.

Sa dolaskom Krasoa nastavlja se rekonstrukcija Crvene zvezde koja je počela dolaskom novog trenera Baraka Bahara na čelo tima. Odmah na kraju prošle sezone Nenad Krstičić je najavio odlazak u penziju, a nakon toga su redom odlazili Radovan Pankov, Veljko Nikolić, Nemaja Motika, pa i kapiten Milan Borjan.

U napadu se čeka da se vidi da li će Crvena zvezda da se odluči za otkup ugovora Marka Rakonjca koji je u prethodnoj polusezoni bio na pozajmici iz Rusije, a takođe je tu mladi Jovan Mijatović koji je počeo da dobija minute u prvom timu.