Piksi zna šta je glavni problem: Kako je ovo moglo da se završi, bod je veliki!

Dragan Stojković Piksi se oglasio poslije remija sa Bugarskom.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Srbija je uspjela da se izvuče uprkos jednoj od najlošijih partija. U Bugarskoj je osvojila bod (1:1). Pogodak koji je obradovao "orlove" postigao je Darko Lazović u 96. minutu utakmice. Mučila se ekipa Dragana Stojkovića, odigrala jedan od najlošijih mečeva, ali je na kraju uspjela da dođe do bitnog poena.

Piksi je poslije meča stao pred kamere "Arene sport" i pričao je o dešavanjima sa utakmice.

"Kako je moglo da se završi, ovo je veliki bod za nas. Teška utakmica, očekivali smo, svi su govorili da je to mlad tim, znate kako to kod nas ide. Znao sam da će biti jako teško, bilo je dosta grešaka u nekim mlakim pasovima. Otežavalo je to našu igru. Bod je došao na kraju i moramo da budemo zadovoljni", rekao je Piksi.

Vidjelo se da su igrači umorni, nije bilo one prepoznatljive igre.

"Pričao sam sa igračima, svi su istog mišljenja, kraj sezone, dosta njih je van forme, ne baš u punom trenažnom ciklusu. Na kraju krajeva niko vas ne pita. Kada izađete na teren, morate da date sve od sebe."

Gol u nadoknadi mogao bi dosta da utiče na srpski tim koji na ovom meču nije mogao da računa na Aleksandra Mitrovića, Dušana Vlahovića i Luku Jovića.

"Mi smo do sada odigrali tri meča, dva na strani, jedan kod kuće, uzeli smo četiri boda u gostima, tri kod kuće, bio bih zadovoljniji da smo pobijedili. Ipak, s obzirom na kadrovske probleme, posebno u napadu, ovo je veliki bod", zaključio je Stojković.