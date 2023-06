Krupa ide u najniži rang! Fudbalska bomba odjeknula Banjalukom: "Ovakav odnos svih prema nama je zločinački!"

Krupa je istupila iz m:tel Prve lige Republike Srpske, pa će se u narednom periodu takmičiti u Područnoj ligi Banjaluke.

Fudbalska bomba je odjeknula Banjalukom – Krupa je odustala od takmičenja u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, pa će se ubuduće takmičiti u najnižem fudbalskom rangu, Područnoj ligi Banjaluke!

Ovu informaciju je za MONDO potvrdio predsjednik kluba iz kanjona Vrbasa Draško Ilić, podvukavši u razgovoru za naš portal da je klub primoran na ovakav potez zbog, kako tvrdi, sramnog odnosa FS BiH i FS RS prema Krupi, koji je kulminirao u proteklih nekoliko dana kada ovom klubu nakon osvajanja titule u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske nije odobrena licenca za nastup u premijerligaškom društvu.

"Nakon odluka Prvostepene i drugostepene komisije za licenciranje FS BiH, nažalost nakon tri godine Krupa nije u stanju da dobije licencu za takmičenje u Premijer ligi BiH, što je svakako dovelo do toga je UO zasjedao i donio definitivnu odluku. Mislim da je ovo što je urađeno prema nama jedan nesportski čin, jedno nepoštovanje svega što smo radili u proteklim decenijama, pogotovo u posljednjih 14 godina, kada smo godinama bili klub koji se takmiči u Premijer ligi i svakako klub koji se uspješno takmičio u svim ligama Republike Srpske. Potpuno je besmisleno da nakon ovakvog čina FS BiH razmišljamo o daljem funkcionisanju kluba na ovaj način. Bili smo prinuđeni na ovakav potez, dovedeni pred svršen čin, do par dana unazad nismo znali šta će biti sa našim statusom. Naše obraćanje javnosti, Gradu Banjaluka, Fudbalskom klubu Borac, FS RS, FS BiH... da se iznađe mogućnost da nam se odobri licenca, odnosno ugovor sa Gradskim stadionom gdje je samo trebalo da ga imamo kao alternativno rješenje zbog nedostatnih reflektora koje u ovom trenutku mi nemamo. Žao mi je ako neko misli da će fudbalski klub sam da pravi tribine, svu infrastukturu i mnoge druge stvari koje danas čine Fudbalski klub Krupa. Očigledno da podrške za dalji opstanak, ali i napredak kluba nije bilo i besmisleno je da ponižavamo momke koji takmičarski osvoje prvenstvo i ne mogu da idu u viši rang zbog propisa koje je tako neko napravio ili zbog nepratnje određenih institucija koje su morale da se pozabave rješavanjem te nedostatne infrastrukture na ternima ili kod klubova koji imaju perspektivu. Krupa je pokazala svojim bitisanjem da ne pripada onima koji su nastali i trajali dvije-tri godine kao projekat. Održavamo se godinama sami, bez bilo čije podrške, bez bilo čije pomoći i ovog trenutka je bilo nezamislivo da nam se oduzme zaslužena titula, da se dodijeli klubu koji to nije takmičarski zaradio. Mi smo željeli da igramo Premijer ligu BiH, molili smo i čelnike FK Borac, i FS RS, i FS BiH, da nam se izađe u susret, da nam se omogući to pravo, nažalost nismo ga dobili. Postavljali smo pitanje kako je to bilo moguće drugima koji takođe nemaju dovoljno izgrađenu infrastrukturu, pa su bez reflektora igrali i Sloga Doboj, i Leotar, i Borac na stadionu u Novom Gradu, ali očigledno da pravila vrijede samo za nas", rekao je za MONDO predsjednik Krupe, istakavši da je 150 članova kluba ovu odluku dočekalo u suzama.

"Mnogima od njih je ovo kraj njihovih karijera i svega što su do sad radili u životu. Jedan organizovan klub poput Krupe, koja je bila jedini klub u Republici Srpskoj i BiH koji nije naplaćivao nikakve članarine djeci koja su trenirala, od pjetlića do juniora, kojima smo obezbjeđivali sve uslove, prevoz, opremu... Svi oni su danas ostali tužni jer više nemaju svoj matični klub i ne znam gdje će i da li će uopšte moći da nastave svoje karijere."

Prvi čovjek Krupe razočaran je, kako kaže, činjenicom da niko od relevantnih organa nije prepoznao rad kluba u proteklom periodu.

"Smatramo potpuno nemogućim ovakav odnos FS BiH prema nama, ovakav odnos lokalne zajednice, ali i društva koje nije prepoznalo dobre namjere kluba bez ikakvih dugovanja, kluba koji je u svakom pogledu funkcionisao po evropskim principima. Imali smo vrhunske treninge, vrhunsku opremu, pripreme smo radili na poznatim destinacijama, i u toku zime i u toku ljeta. Sve što smo obezbjeđivali pokazalo se neispravnim, to očigledno odgovara nekome i onda postavljam pitanje svim drugim prvoligašima koji će sutra biti u istoj poziciji u kojoj se nalazi Krupa da li je uzalud da se takmičite, vi ne možete ići u veći rang jer tamo idu neki koji to nisu zaslužili, sa drugih ili trećih pozicija, ili kroz neke baraže, šta je već bilo osmišljeno u ovom slučaju. To je svakako dovelo do toga da je kompletna Uprava sve analizirala i mislimo da više ne treba da ponižavamo sebe ni krijemo da ovdje više nema perspektive, da oni koji odlučuju o sportu o njemu ne razmišljaju", podvlači Ilić, naglasivši da je ponosan na istorijskih desetak godina kluba.

"Svima smo pokazali kako dobra organizacija, ljubav prema sportu i nikakav interes doveli do toga da smo osvojili sve što se treba osvojiti. Tri godine zaredom smo bili u prvih šest ekipa u Premijer ligi BiH, prezentovali smo Grad Banjaluku i Republiku Srpsku gdje god smo se kretali... Mislim da nam je naša titula, potpuno nezasluženo, oteta, a najviše me kao čovjeka boli 150 uplakanih takmičara u našim selekcijama, što će 300 njihovih roditelja takođe ovu odluku dočekati u suzama."

Ovakvom nepopularnom odlukom, kaže Ilić, uništen je sport u kanjonu Vrbasa.

"Sport je bio jedina lijepa stvar koja se ovdje dešavala i primjer jedne lijepe prakse kako se voli lokalna zajednica, kako se voli i razvija jedno ruralno mjesto. Mislim da nakon ovoga i MZ Krupa kao sastavni dio Grada Banjaluka može da se zahvali svima na ovakvom odnosu, ali u negativnom smjeru. Osjećamo se potpuno poraženim i odbačenim."

Predsjednik UO Krupe istakao je da tridesetak ljudi zaposlenih u klubu sada ostaje bez posla.

"Bili su prijavljeni, primali su plate, plaćala se poreska obaveza, ovog trenutka ostaju bez posla jer mi više nemamo potrebu za 10-12 trenera koji su tamo bili, nemamo potrebu za pet-šest fizioterapeuta, nemamo mnoge potrebe za sekretarima. Mi ponizno idemo u najniži rang takmičenja, što je na neki način sramno, ali nemamo izbora jer je besmisleno da više sa ovakvim odnosom igramo lige koje organizuju FS RS i FS BiH. Igraćemo ligu koju organizuje GFS Banjaluka, u njoj ćemo naći neki svoj smiraj, ali ove stvari ne mogu proći tek tako. Razmišljamo i o tužbama i kome bi mogle da budu upućene, ali želim prije svega da se dobro informišem i siguran sam da ću napisati pismo koje će otići i u UEFA, i FIFA. Ako je ovo koncept razvoja fudbala i sporta, skidam kapu, mi više u tome učestvovati nećemo."

Kako ističe prvi čovjek Krupe, pojedinci su čak nudili ovom klubu da proda svoje mjesto u bh. eliti, na šta u kanjonu Vrbasa nisu pristali.

"Nama je bila nuđena varijanta da svoje titule prodajemo protiv čega smo bili sve vrijeme moleći da nam se izađe u susret. Da smo dobili ugovor koji bi nam samo poslužio da obezbijedimo licencu, mi bismo sad bili u eliti. Međutim, sad smo zakasnili, mi nemamo više prilike da će neke odluke biti promijenjene. Sa druge strane, besmisleno je da se takmičite u ligi iz koje ne možete naprijed i pala je odluka da izvršimo ovaj čin."

Krupa je ove godine trebalo da obilježi 40 godina rada i postojanja, a sada nakon svega ostaje gorak ukus u ustima.

"Žalosno je da je mržnja prema Krupi od prvog dana tolika. Pokušali su da nas optuže da smo krivi za neuspjehe Borca i za mnoge druge stvari. Na sportskom terenu smo pokazali ko smo i šta smo. Pokazali smo mnogo bolje stvari nego bilo koji drugi klub u BiH, volio bih da vidim neki klub čiji igrači se nakon transfera nisu vratili već prve godine u klub. Mi imamo igrače koji igraju u ligama Belgije, Rumunije, Njemačke.. Odškolovali smo na desetine fudbalera, licencirali smo nekoliko trenera koje smo proizveli, koji nisu imali nikakvu licencu. Danas imaju i PRO, i A, i B licence, mi smo napravili transfer trenera (Vladimir Ilić u Asteras, op.a.), što nije pošlo za rukom nijednom klubu van okvira Republike Srpske i BiH... I sad, kad treba da slavimo 40 godina postojanja, kad treba da slavimo sve rezultate i titule, desi se da budemo otjerani iz fudbala i slobodno smatrajte da je tako. Nismo istupili, nego smo otjerani, ovakav odnos prema nama je zločinački", zaključio je Ilić.

