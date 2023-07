Bašić za propuštenim šansama: Nismo smjeli da gubimo lopte, sa ovakvim mentalitetom Željo može da napravi nešto više!

"Nakon što smo imali dva gola zaostatka, nismo se predavali i taj gol se osjetio u vazduhu", rekao je trener Željezničara Nermin Bašić nakon remija sa Dinamom.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Željezničar nije uspio da upiše pobjedu protiv Dinama iz Minska na startu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali mora da bude zadovoljan i remijem 2:2, izborenim poslije prave drame.

Bjeloruski klub vodio je 2:0, ali je golovima rezerviste Dženana Haračića klub sa Grbavice u posljednjim trenucima uspio da izbori remi kojim je zadržao nadu u prolazak u drugo kolo.

"Igrali smo protiv jako kompaktne ekipe. Gubili smo lopte na centralnom dijelu terena, gdje nismo smjeli. Žao mi je što u prvom poluvremenu nismo krunisali neke prilike koje smo imali. Ostaje žal što nismo uspjeli više ući u posjed lopte i mirniju igru koja bi nama odgovarala, a ne njima. Na kraju smo vjerovali i ova ekipa je pokazala mentalnu snagu. Nakon što smo imali dva gola zaostatka, nismo se predavali i taj gol se osjetio u zraku. Stvarali smo nekako te akcije i imali smo taj vrhunski povratak u utakmicu", rekao je trener Željezničara Nermin Bašić za "Moja TV" poslije utakmice.

On žali za propuštenim šansama, ali je nakon svega optimista pred revanš koji će se igrati na neutralnom meču azerbejdžanskom Bakuu, a ne u Bjelorusiji.

"To je ta sreća i početak priprema. Tri utakmice kada odigrate, jednostavno iz polušanse u Evropi morate da postignete pogodak. Ono što vam se pruži, to morate iskoristiti. To je večeras bilo malo problem, ali mislim sa ovakvim glavama i mentalitetom, Željo se može nadati da može napraviti nešto više. Ima dosta stvari koje sam večeras vidio, a koje moramo ispraviti u narednih četiri-pet dana popraviti, kako bi u revanšu bili ozbiljni. Na kraju krajeva, igramo na neutralnom terenu, ostavit ćemo srce na terenu i pokušaćemo obradovati naše navijače", poručio je Bašić.