Navijači Zvezde očekuju da osvojimo Ligu šampiona! Bahar progovorio o Kataiju, Kangi i igraču koji se "vratio u život"

Barak Bahar je pred meč sa Vojvodinom pričao i o Ligi šampiona.

Izvor: YouTube/screenshot/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda protiv Vojvodine započinje novu sezonu u Superligi Srbije. Kreću zvanični mečevi. Poslije ubjedljive pobjede protiv Fiorentine (5:0) apetiti navijača su porasli, očekivanja su još veća. Svjestan je toga i Barak Bahar koji je na konferenciji za medije pričao i o narednom rivalu, ali i o takmičenju koje svi željno iščekuju.

U nedjelju od 20 časova na "Marakanu" stižu Novosađani. "Uzbuđeni smo zbog starta sezone. Jedva čekamo ponovo da vidimo navijače. Mogu da im obećam da ono što smo pokazali u posljednjoj utakmici, ne govorim o fudbalu, tu mislim na strast, borbenost igrača, da ćemo to ponavljati iz meča u meč", počeo je Bahar.

Forma tima raduje. "Želim da uvijek budemo u najboljoj formi, naravno da je cilj da zenit bude u Ligi šampiona, ali smo u dobroj formi. Moramo da budemo bolji iz utakmice u utakmicu i ponavljam, da vrhunac bude u Ligi šampiona."

Euforija među pristalicama crveno-bijelih sve je veća. "Naravno da znamo za očekivanja, da misle da ćemo da osvojimo Ligu šampiona. Za nas je važno da vjerujemo u sebe, da se ne plašimo uspjeha, da je to dio nas. Znamo da je tek početak i da moramo da napredujemo. Znamo da pripadamo ovog nivou i želimo da ga zadržimo i da budemo bolji."

Većina timova u Srbiji će protiv Zvezde igrati defanzivno, u popularnom "bunkeru". "Naravno da smo gledali mečeve Vojvodine, ne samo taj posljednji protiv Apoela, već nekoliko prethodnih mečeva. Dobar su tim, ostvarili su dobar rezultat na Kipru i imaju šansu da prođu dalje. Mi smo spremni da igramo protiv takvih timova, navikao sam da igram protiv timova koji se brane. Imamo kvalitet, strast, pametne igrače koji umiju da pronađu rješenje, spremni smo."

Nije htio previše da priča o pojačanjima. "Ono šta mi treba pričam sa upravom kluba, ne preko medija. Sviđa mi se ovo što imam u timu. Ako budem imao neku želju, razgovaraću sa klubom."

"Petarda" protiv Fiorentine oduševila je mnoge, ali Barak nije u potpunosti zadovoljan. "Ima loših stvari i kada se ubjedljivo pobijedi. Mogli smo da damo još neki gol, pobijedili smo, ali smo tek na početku, znamo da moramo da napredujemo u nekim stvarima."

Nosio je majicu sa natpisom "Tokio", pa su ga novinari pitali da li je to neka aluzija ne čuveni meč Zvezde protiv Kolo-Kola u Tokiju i da li možda i on planira nešto slično da učini sa klubom. "Moraćemo da sačekamo sa odgovorom na to pitanje", nasmijao se Barak.

Uroš Kabić je stigao upravo iz Vojvodine, pa je jedno od pitanja bilo i da li je pričao sa njim o protivniku. "Razgovarao sam sa njim prije pola sata, ali ne o Vojvodini, već o njemu kao igraču. Dobro zna engleski, talentovan je, vjerujem da ima budućnost, ima potencijal, samo treba da nastavi da radi."

Pohvalio je mlade igrače poput Šljivića, Lučića... "Zadovoljan sam svim mladim igračima, ne samo na mečevima, već i na treninzima, hoće da budu bolji. Vidjećemo ko će biti bonus igrač. Mijatović ima jedini mali problem sa povredom, kao i Aleksandar Katai, svi drugi su spremni."

Mirko Ivanić je po mnogima trenutno najbolji igrač Zvezde. "Srećan sam što se Mirko vratio u život. Kada smo pričali na početku, djelovalo mi da je bio malo nervozno, sada izgleda srećno, zahtijevali smo od njega da radi ono što je potrebno. Prati instrukcije i radi ono što želimo, ide duboko, daje golove, asistira, igra presing, agresivan je. Takav igrač je potreban ovom timu."

U timu nema Aleksandra Kataija i Gelora Kange, izraelski stručnjak je otkrio šta je sa njima. "Katai je povrijeđen, da nije to u pitanju, bio bi u timu. Kanga ima neke privatne probleme i vratio se iz Gabona, vidjećemo."

Na kraju je govorio o pritisku i Beogradu. "Ne volim da poredim klubove, porodici se dopalo ovdje, atmosfera, ima lijepih mjesta. Navikao sam na pritisak, bilo je tako u svakom klubu, to mi se dopada. Imam obavezu prema klubu, navijačima, volim tu presiju. Spremni smo za izazov", zaključio je Bahar.