Predrag Mijatović zna gdje će Kilijan Mbape nastaviti karijeru!

Predrag Mijatović nema dilemu o tome gdje će Kilijan Mbape nastaviti karijeru.

Cijeli svijet se pita gdje će Kilijan Mbape i šta će biti sa njim, a Predrag Mijatović je za španske medije rekao da pouzdano zna šta će se desiti sa francuskim napadačem. Nekadašnji fudbaler Partizana, Valensije, Fiorentine i Real Madrida istakao je da je samo pitanje vremena kada će Mbape obući dres "kraljevskog kluba".

"Sigurno je da će u nekom momentu u avgustu odlučiti da odustane od svega što mu se nudi za narednu sezonu. Prema onome što ja znam situacija je vrlo jasna. On ostaje još godinu dana u PSŽ-u i kada mu se ugovor završi potpisaće za Real Madrid. Mada u fudbalu nikad ne znate, ako se desi da PSŽ igra dobro naredne sezone možda i produži ugovor. Ali kako stoje stvari sada vidim ga u dresu Parižana naredne sezone", rekao je Mijatović španskim medijima.

Ipak, s obzirom na to koliko novca nude Arapi za Mbapea, ne bi se Mijatović iznenadio ni da se desi da francuski napadač završi u Saudijskoj Arabiji naredne sezone.

"Dugo vremena me određene stvari u fudbalu ne čude. Prije 15 ili 20 godina stvari su bile mnogo jasnije, ali sada sa svim ovim ludilom i ugovorima koji nude mnogo novca ništa me ne čudi. Mislim da će napraviti pravu odluku ako dođe u Real Madrid jer će mu to dati novu dimenziju. Takođe će biti pod pritiskom naredne godine jer nije lako provesti godinu dana u klubu u kome ne želiš da budeš", završio je Mijatović.