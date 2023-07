Mostarce čeka pakao u Bratislavi: Stadion skoro rasprodat, Slovaci najavljuju UTAKMICU GODINE!

Trener Slovana Vladimir Vajs oprezan, uprkos pobjedi njegovog tima u prvom meču u Mostaru. Iskusni stručnjak ne želi ništa da prepušta slučaju, svjestan važnosti sutrašnje utakmice (20.30).

Izvor: EPA/ANTHONY ANEX/KEYSTONE

Slovan je trijumfovao u Mostaru u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, te revanš dočekuje znatno mirnije od Zrinjskog, koji će u Bratislavi morati da ide na sve ili ništa kako bi nadoknadio minus iz prvog duela.

Trijumf u dvomeču ne znači samo prolazak u treću rundu kvalifikacija, gdje Slovan ili Zrinjski očekuje dvoboj protiv boljeg iz duela Šerif - Makabi Haifa (prvi meč 1:0), nego i još minimum deset utakmica na međunarodnoj sceni do kraja godine.

Trener Slovana Vladimir Vajs svjestan je važnosti ovog susreta, naročito što se u tim nakon suspenzije vraća najvažniji igrač Juraj Kucka, dok bi na raspolaganju trebalo da mu bude i Vladimir Vajs mlađi, koji u Mostaru nije igrao zbog virusne infekcije.

"Svi, uključujući i Vladimiraa, su zdravi i radujemo se utakmici. Naravno, želimo proći, ali to želi i Zrinjski. Ništa nije odlučeno, ali ja verujem da ćemo uspjeti uz pun stadion i naš kvalitet. Kada igramo odgovorno, imamo rezultate. Tim je koncentrisan, imamo iskusne igrače i verujem im. Ali istovremeno poštujemo protivnika i cijenimo ih. Zrinjski ima dobru ekipu", poručio je očigledno oprezni trener Slovana.

Mostarce u Bratislavi očekuje pun stadion. Jasno je to već sada, s obzirom da je danas objavljeno da je prodato blizu 20.000 karata.

"Zato igramo fudbal. Bez ljudi se ne može igrati dobar fudbal. To je nagrada za nas sve za prošlu sezonu. Navijači Slovana, ali i porodice s djecom, vratili su se na stadion. To je slika našeg dobrog rada. Moramo se potruditi da ih zadržimo, a to će se dogoditi ako pružimo dobre igre i rezultate", poručio je Vajs, a prenosi slovački portal "Sport7".

Pogledajte fotografije sa prve utakmice u Mostaru...

Između dva meča sa Zrinjskim, za razliku od Mostaraca koji su odmarali, Slovan je odigrao prvenstveni meč u Košicama. Nije bilo golova, a Vajs je susret prvog kola slovačkog prvenstva iskoristio da odmori pojedine igrače, kako bi bili spremni za revanš sa "plemićima".

"Žrtvovao sam rezultat utakmice u Košicama u korist meča sa Zrinjskim. Za nas je ovo utakmica godine. Sigurno nećemo samo braniti rezultat, to ne bi bilo dobro. Moramo uložiti mnogo napora i biti više opasni prema naprijed. Nismo efikasni, u četiri utakmice nismo postigli gol iz igre i u tom smislu moramo da napredujemo. Oni će doći opušteni. Izgubili su kod kuće 0:1 i zbog toga će staviti sve na jednu kartu, iako ne mislim da će igrati naivno od prvog minuta", smatra trener Slovana.

Podsjetimo, poraženi tim iz ovog dvomeča igraće u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Tamo ga čeka poraženi iz duela Breidablika (Island) i Kopenhagena (Danska). Danci imaju prednost iz prvog meča (2:0).

Duel Slovana i Zrinjskog na programu je u utorak od 20.30 u Bratislavi.

(MONDO)