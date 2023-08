ON JE KAO NOVAK, VOLI KAD GA PROVOCIRAJU! Mitrović brani Srbina i proziva bivšeg asa: "Pustio stomak, ljubomoran..."

Aleksandar Mitrović pričao je o Dušanu Tadiću, uvredama koje je trpio od Veslija Snajdera dok je bio u Ajaksu...

Dušan Tadić obožava kada ga provociraju, on je kao Novak Đoković po tome. Ovako o svom prijatelju i saigraču iz reprezentacije priča Aleksandar Mitrović. Trpio je kapiten "orlova" razne uvrede od mnogih dok je igrao za Ajaks, posebno od bivšeg fudbalera Veslija Snajdera. Zašto je to tako? Zavist je jedan od razloga prema Mitrovom mišljenju.

Najbolji strijelac srpske reprezentacije pun je pohvala na Tadićev račun. Ispričao je i kako na njega reaguje kada ga provociraju. "Pričao sam sa njim, ne dotiče ga to, motiviše ga. On je kao Novak, voli kada ga ljudi ne vole, onda je 'sad ću da vam pokažem', takav je tip. Ćuti, hoće da ih isprovocira, da ga vrijeđaju, pa da pokaže da nisu u pravu. On je fizički spremniji od nekih. Mi padnemo na trčanju, on se ne umori. Geni, sve ima. Fizički jedan od najspremnijih sa kojima sam igrao. Svaku utakmicu trči po 13 km, to ne vide. On dođe kod Kostića, pa ode gore, traži loptu, kažem mu 'Duća, stani malo pored mene, gdje ćeš?'. Gde je lopta, on trči, takav je, kao da je mašina ozbiljna", počeo je Mitrović razgovor u podkastu "Alesto".

Zatim se dotakao Snajdera. "Neki su zavisni, prije su igrali do 32-33 godine i onda penzija, pa su sad malo ljubomorni. Želio bi i Snajder sad, ali nije mogao tako, pustio stomak... Onda malo vrijeđaju, posebno u Holandiji. Što ružnije pričaš, više si na televiziji. Da imaš neku eksluzivu. Duća je ozbiljan profesionalac, ali ima ozbiljnu genetiku. Vidiš ga kakav je, kao 'sajla'."

Dušan je nedavno potpisao za Fenerbahče, ali je Aleksandar ubijeđen da je mogao da igra i u nekim od najvećih svjetskih klubova. "Tadić je igrač za Real Madrid, Barselonu, Mančester siti. Imao bi sad 20 asistencija za Erlinga Holanda u Sitiju. Mora i to da ti se namjesti, a on je taj igrač koji zna. Sa njim mogu da igram i ispred zgrade i u Italiji ili Engleskoj", završio je Mitrović sa osmijehom.

