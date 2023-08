Zvezda ukrala Dinamu najveće pojačanje! Hrvati otkrili detalje: Evo zašto nije stigao u Zagreb!

Crvena zvezda je završila veliki posao kada je u svoje redove dovela najboljeg igrača francuske druge lige iz prošle sezone, Žana Filipa Krasoa.

Crvena zvezda je u uvodnom dijelu sezone oduševila navijače igrama, a jedan od momaka koji su se posebno istakli u ekipi Baraka Bahara je napadač Žan Filip Kraso. Reprezentativac Obale Slonovače zablistao je tokom pripremnih mečeva u Rusiji, zatim klasu pokazao protiv Fiorentine i uzeo nagradu za igrača utakmice na meču protiv Vojvodine u prvom kolu Superlige. Sve to nakon što ga je Zvezda ukrala Dinamu iz Zagreba!

Kako prenose hrvatski mediji, momak rođen u Štutgartu, ali vlasnik pasoša Francuske, lako je mogao da završi u Zagrebu, samo da su čelnici Dinama bili konkretni oko transfera napadača koji u Ligi šampiona želi Bajern! Oni su se predomišljali, predugo dogovorali i odlučivali o tome da li je on pravi izbor. Zvezda je, kao i u nekim slučajevima dok je postojala Jugoslavija, iskoristila situaciju i "ukrala" napadača koji je u prethodnoj sezoni bio fantastičan u dresu francuskog drugoligaša Ažaksioa.

"Jednostavno nisu sigurni koji je to igrač pojačanje za Dinamo, a koji nije. Nikako da prelome. Eto, saznajem da je Žan Filip Kraso (26), ovih dana u srpskim medijima na sva usta hvaljeni napadač Crvene zvezde, koji je briljirao u debiju protiv Vojvodine i očekuje se da bude Zvezdin glavni golgeter u Ligi šampiona, bio prvo ponuđen Dinamu, i to besplatno, odnosno bez odštete jer je napustio Sent Etjen kao slobodan igrač, a na Transfermarktu je procijenjen na šest miliona evra i može se očekivati da će mu cijena samo rasti. Gdje su mudrijaši s multimilionskim ponudama? Dinamovi čelnici su oklijevali, procjena je bila da Afrikanac nije za 'Modre' i kao u nekim bivšim vremenima, Zvezda je uskočila i odvela ga na Marakanu. Možda bi Mamić u ovom slučaju bolje reagovao, možda bi pristao dati mu i nešto veću platu od prosjeka najbolje plaćenih Dinamovih igrača, navodno je tražio pola miliona evra za potpis i oko 800-900 hiljada evra godišnje plate, što se ne čini puno ako znamo da je jedan prosječni stoper i osvjedočeni kikser kao što je Teofil-Katerin zarađivao 1,2 miliona, da ne spominjemo neke druge promašaje, no ostaje činjenica da svi ti nazovi uspješni i sposobni menadžeri, koji tvrde da bi Dinamo trebalo da prodaje svoje igrače za desetke miliona eura, imaju mogućnost da pokuaciju na vrata 'modrih' i donesu unosnije ponude", navodi se u tekstu koji Ivica Medo potpisuje na sajtu "gol.dnevnik".

U međuvremenu, Crvena zvezda je silno željela da u svoje redove dovede i Emanuela Late Lata iz Atalante, ali se čini da taj transfer polako propada. Crveno-bijeli su se dogovorili i sa klubom i sa igračem, ali menadžeri golgetera nisu pronašli zajednički jezik sa italijanskim klubom, pa su sve manje šanse da on do kraja prelaznog roka pojača tim Baraka Bahara - zapravo bi mogao da ostane u Bergamu i kroz Seriju A se nametne za veću ulogu u timu.

Sa druge strane Dinamo iz Zagreba još nije doveo napadača u ovom prelaznom roku. Trenutno su opcije u napadu maestralni Bruno Petković, pomalo zaboravljeni Josip Drmić i Mahir Emreli koji je neočekivano dobio veću ulogu na početku sezone. Iako ga niko nije vidio u timu na kraju ljetnog prelaznog roka, Azerbejdžanac je tu i bori se za mjesto u timu, što nije slučaj sa nekoliko kvalitetnih, ali precrtanih igrača.

U Dinamu više nema mjesta za neke poznate fudbalere, pa će tako Duje Čop i Sandro Kulenović morati da potraže novu sredinu i na drugoj adresi se izbore za minutažu. Slična sudbina čeka i Denija Jurića koji pored hrvatskog ima i pasoš Australije, dok će pozajmice u narednoj sezoni odrađivati mladi fudbaleri poput Stjepana Mamića, Bartola Barišića i Ivana Lace.