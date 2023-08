Osim poraza, još jedna loša vijest za Željezničar: Ovčina doživio tešku povredu, slijedi hitna operacija u Azerbejdžanu!

Željezničar eliminisan iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali to nije jedina glavobolja za sarajevske "plave".

Nije Željezničar pružio mnogo u Bakuu, u revanšu drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

U duelu protiv domaćeg Nefčija doživio je poraz 0:2, te tako nakon sarajevskih 2:2 završio nastup na međunarodnoj sceni.

"Mislim da smo bili dobri, da smo dobro ušli u utakmicu, hrabro, da nismo protivniku do gola ništa dopustili. Nažalost, jedan greška u 'build upu' nas je koštala gola. Drugo poluvrijeme smo 20 minuta bili odlični, kontrolisali igru, imali posjed lopte. Nefči se branio i opet mala nepažnja na prekidu i primimo taj drugi gol. Raduje me dobar ulazak u prvom poluvremenu, fantastičan ulazak u drugom poluvremenu, dosta smo promijenili i u nekim trenucima je to izgledalo jako dobro. Nismo im dozvolili puno", rekao je nakon meča trener Nermin Bašić.

Rezultatski minus natjerao je goste da se otvore i pokušaju svim silama da dođu do gola.

"Posljednjih 20 minuta smo išli na sve ili ništa i zbog toga im dopustili neke kontranapade. Sve u svemu čestitam Nefčiju na prolasku, mojim igračima jer su odigrali jako dobru utakmicu, pokazali smo da i pored svih poteškoća koje smo imali da smo uspjeli iznijeti dinamički i fizički utakmicu. Vidjeli ste na kraju da su i oni odugovlačili, pokušavali smo sa izmjenama, taktičkim rokadama."

Željezničar je i na ovom izuzetno dalekom gostovanju bodrila grupa od oko 150 "Manijaka".

"Hvala našim navijačima koji su doputovali, hvala svim navijačima koji su nam davali ogromnu snagu ovih dana i želim da čestitam svojoj ekipi na 200 odsto, dali su svoj maksimum", dodao je Bašić.

Nije samo eliminacijaiz Evrope problem za Željezničar. Haris Ovčina zadobio je frakture jagodice i kosti gornje vilice, te će ostati 24 sati u bolnici u Bakuu. Po povratku u Sarajevo će obaviti pregled kod maksilofacijalnog hirurga.

"Žao mi je što je Ovčina doživio tešku povredu, vjerovatno će ovdje ostati na operaciji, to je najveća tragedija svega ovoga. Nadam se da ćemo se brzo oporaviti i da ćemo nastaviti da radimo sa istom strašću sa navijačima u prvenstvu. Ostaje tuga i žal što nismo prošli, naučićemo dosta iz ovakvih utakmica i prenijeti iskustva na prvenstvo", poručio je Bašić.

Ekipa se sada vraća u BiH i okreće domaćim obavezama nakon završetka pustolovine na međunarodnoj sceni, gdje je prvo eliminisan Dinamo iz Minska, ali protiv Nefčija nije moglo bolje.

