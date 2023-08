Borčev Kolumbijac Hoze Rikardo Kortes: Banjaluka mi je "legla" na prvu!

Kolumbijski napadač Hoze Rikardo Kortes razočaran je zbog eliminacije Borca od Austrije, ali je srećan u banjalučkom klubu i očekuje odličnu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Gradski stadion u Banjaluci je "proključao" u 49. minutu evropskog ispita Borca sa Austrijom kada je Hoze Rikardo Kortes u skoku nadvisio bečku odbranu i poslao loptu u mrežu. Dva dana nakon utakmice, Kortes sumira utiske evropskog dvomeča. Žali zbog poraza, ali kaže da je ekipa pokazala zube.

"Kada sam postigao gol osjećaj je bio zaista nevjerovatan. Nosile su me emocije. U tom trenutku smo dostigli prednost iz prve utakmice i bio sam veoma srećan. Nažalost, na kraju smo eliminisani, ali da smo iskoristili bar polovinu šansi za gol koje su nam se ukazale priča bi bila drugačija. Ipak, pokazali smo da imamo kvalitet i da ova ekipa može da uradi velike stvari u budućnosti", rekao je Kortes u intervjuu za klupski sajt.

Gradski stadion bio je dupke pun, a Kortez ne štedi riječi hvale na račun navijača Borca.

"Atmosfera je bila fantastična. Tokom priprema sam slušao priče o našim navijačima i o tome kakvu atmosferu znaju da naprave na stadionu i jedva sam čekao da je osjetim. Bilo je fenomenalno i priželjkujem da tako bude na svakoj utakmici na našem stadionu. Bilo je mnogo djece, to me oduševilo, a mogao sam da osjetim tu ljubav koju navijači imaju prema klubu. Sve to nam daje motiv više da na terenu damo sve od sebe. Nadam se da ćemo se svi zajedno radovati u novoj sezoni".

Vremena za predah nema. Sezona je počela evropskim nastupom, ali uskoro slijede i premijerligaške obaveze. Naporan rad je jedini prečac ka uspjehu, moto je kojim se vodi Kortes.

"Ostavili smo evropski nastup iza sebe i sada smo potpuno fokusirani na start prvenstvene trke. Imamo veoma dobru ekipu. Krasi nas zajedništvo i svi smo gladni uspjeha. Želimo da obradujemo navijače, žeimo da slavimo pobjede i trofeje. Moja poruka za njih je da budu uz nas, da vjeruju u ovu ekipu, a mi ćemo ostaviti srce na terenu za čast kluba i grada".

Naprečac je pobrao simpatije svih u Banjaluci. Nasmijan u svakom trenutku van terena, a na terenu srčan i borben. Ne krije želju da u Borcu ostavi dobar trag, a na svoju novu fudbalsku adresu lako se privikao.

"Banjaluka mi je „legla“ na prvu. Oduševljen sam prirodnim ljepotama. Mnoštvo je zelenila, i to mi se zaista sviđa. Svaki slobodan trenutak koristim za šetnju i želim da što više upoznam kulturu i da saznam sve o istorijatu Banjaluke. Nadam se da ću za nekoliko mjeseci uspjeti da naučim srpski jezik. Potrudiću se", istakao je Kortes koji najviše vremena, van terena, provodi sa svojim zemljacima Sebastijanom Hererom i Đanfrankom Penjom.

"Pričamo dosta o načinu na koji igra ekipa i o tome kako možemo da unaprijedimo svoju igru, a sve sa ciljem da damo puni doprinos rezultatima ekipe. Optimista sam i vjerujem da ono najbolje tek dolazi", zaključio je Kolumbijac.