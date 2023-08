Povreda Ćetkovića zadaje glavobolju Marinoviću: "To mi je najveći problem u ovom momentu!"

Golman Borca Nikola Ćetković povrijedio se u samom finišu meča sa Austrijom.

Fudbaleri Borca eliminisani su sa evropske scene nakon poraza (1:2) od Austrije u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Bečlije će u narednom kolu ukrstiti koplja sa varšavskom Legijom, Borac se sa druge strane okreće domaćem prvenstvu, a velike glavobolje treneru Vinku Marinoviću zadaje i povreda golmana Nikole Ćetkovića.

U nadoknadi vremena, Borčev čuvar mreže je potrčao prema igračima Austrije u želji da se verbalno obračuna sa njima nakon jednog koškanja na crveno-plavoj polovini. Međutim, tom prilikom je nezgodno stao i povrijedi zglob, što uz već odsutnog Bojana Pavlovića nakon operacije slijepog crijeva stvara velike probleme crveno-plavom stručnom štabu.

"Ne možemo da znamo u ovom momentu, sigurno da mi je to nekako najveći problem... Vidjećemo kakva je vrsta povrede i o čemu se radi, sutra će imati preglede, ne mogu sad trenutno da kažem. Vidimo da tu ima bolova, pa ćemo vidjeti kakvi budu nalazi", rekao je trener Borca na konferenciji za novinare nakon meča.

Nakon ispadanja, Borčevi igrači se, rekosmo, okreću evropskoj sceni, a prvi rival, u trećoj rundi, biće Željezničar na Grbavici.

"Ne znam još kad igramo utakmicu sa Željezničarom, ali imamo sigurno sedam-osam dana. Mi nemamo šta drugo, okrećemo se prvenstvu, okrećemo se narednom cilju koji je nama poznat. Mislim da imamo dovoljno vremena, a ono što je bitno jeste da smo kroz ove dvije utakmice vidjeli šta imamo dobro, na čemu moramo da radimo, šta da popravljamo."

Borac je odigrao dobru, požrtvovanu utakmicu, vodio, anulirao prednost Austrije, ali je na kraju poražen.Kakav je osjećaj?

"Sigurno da nije prijatno. Mislim da smo i u prvoj utakmici imali prilike da možda dođemo do povoljnijeg rezultata, imali smo i sada. Sigurno da osjećaj nije onakav kao što bi bio da smo prošli. Bitno je da smo imali ogromnu podršku i od navijača, od publike, Banjaluka i Republika Srpska su živjele za ovu utakmicu. Drago mi je da se to vratilo i to je pravac koji nam daje vjetar u leđa pred utakmice u prvenstvu koje nam dolaze, da igramo još kvalitetnije. Moram da budem zadovoljan jer su momci dali posljednji atom snage da odigraju što bolje. Mi ipak moramo znati da je došlo dosta novih igrača, da treba malo vremena za to. Večeras je utakmicu počelo sedam novih igrača, ovo im je bio prvi susret sa publikom", zaključio je Marinović.

