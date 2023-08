MOM DRUGU SU "UBICE U CRNOM" ODSJEKLE UVO! Ispovijest očevica nereda u Atini: Ovo nema ni na TV!

Jedan od očevidaca navijačkog sukoba u Atini ispričao je šta se desilo u ponedjeljak uveče ispred stadiona AEK-a.

Izvor: Profimedia

"Bed Blu Bojsi", najvatraniji navijači Dinama iz Zagreba, napali su pristalice AEK-a ispred stadiona u ponedjeljak uveče. U sukobu je učestvovalo više od stotinu navijača, a nažalost jedan od njih izgubio je život. Mihalis (29) je preminuo u bolnici od posljedica uboda nožem, dok su još teže povrijeđena osmorica navijača - petorica grčkih i trojica hrvatskih. Takođe, jedna djevojčica (12) koja se ni kriva ni dužna našla u blizini huligana, pogođena je kamenom u glavu.

Sukob je inače počeo u dijelu grada koji se zove "Nea Filadelfija", kada su navijači prvo napali navijače koji su sjedili u kafiću u blizini stadiona. Jedan od svjedoka čitavog incidenta ispričao je kako je izgledao dolazak hrvatskih huligana na lice mjesta, dodavši da je policiji trebalo 20-25 minuta da interveniše i baci suzavac.

"Sjedili smo u kafiću i pili naša pića, ljudi su opušteno provodili veče sa svojom djecom na šetalištu. Najednom, vidjeli smo dvoje navijača AEK-a koji su nam prišli i rekli: Momci, bježite, dolaze Hrvati. Nismo mogli da vjerujemo u to. Djelovalo nam je baš čudno, ali za samo tri-četiri minuta vidjeli smo kako 250 ljudi trči sa palicama u rukama, da nose motke, Molotovljeve koktele, da idu i sve redom ruše, lome, pale... Bili smo prestravljeni. Prvo smo vidjeli da se tuku mladi navijači, a onda su lupali automobile i počeli su da se bodu međusobno", ispričao je očevidac za grčke medije, prenosi "Gazeta".

"Sakrili smo se u kafiću, a onda je došlo neko dijete koje je bilo ubodeno u ruku, pa drugo u stomak... Moj blizak prijatelj navijač Panatinaikosa. Jedno su navijači tog kluba, a drugo su huligani koji su sklopili pakt sa Hrvatima. Taj moj prijatelj je došao sa otkinutim uhom", ispričao je navijač i otkrio da nikada u životu nije vidio sličan napad.

"To nema ni na televiziji, to se ovdje nikad nije desilo. To su sve ubice obučene u crnom. Da smo znali da će se tako nešto desiti, naravno da niko ne bi sjedio sa djecom. Bili smo šokirani".

Prema zvaničnim informacijama, poslije tuče navijača AEK-a i Dinama uhapšeni su državljani šest zemalja: 82 Hrvata i 12 Grka, odnosno po jedan Nijemac, Albanac, Austrijanac i državljanin Bosne i Hercegovine. Osim smrti jednog mladića, povrijeđeno je još petorica grčkih i trojica hrvatskih navijača. U međuvremenu, UEFA je otkazala večerašnju utakmicu i odredila nove termine koji će se vjerovatno igrati bez prisustva publike.