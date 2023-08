UEFA otkazala meč zbog ubistva navijača u Atini? Hitna reakcija nakon sukoba huligana Dinama i AEK-a!

Prema pisanju grčkih medija, UEFA je odlučila da večerašnji meč između AEK-a i Dinama otkaže, odnosno čeka se novi datum.

UEFA je odlučila da odloži meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između AEK-a i Dinama nakon što je u sinoćnom navijačkom sukobu stradao jedan državljanin Grčke, prenosi grčka "Gazeta". Navodno, nakon sastanka jutrošnjeg sastanka policije ocijenjeno je da akteri susreta nisu bezbjedni i zato je UEFA regaovala. Meč je trebalo da se igra večeras od 20.45, a za sada nije poznato da li će biti zakazan u drugom terminu ili slijede kazne.

"U ovom trenutku mislimo da je nezamislivo da učestvujemo u sastanku na kome su predstavnici Dinama iz Zagreba dok oplakujemo našeg navijača koji je izgubio život sinoć", poručili su predstavnici AEK-a koji su napustili zajednički sastanak na kome je donijeta odluka o odlaganju utakmice.

Krv ispred stadiona Izvor: YouTube/AEK1924gr

U saopštenju policije navodi se da je grupa od 100 do 120 navijača napravila haos u Atini, a najvjerovatnije su im pomogli "bratski" navijači Panatinaikosa. Dvije navijačke grupe su već godinama u dobrim odnosima, a i Panatinaikos je iz Atine, baš kao što je to slučaj sa AEK-om.



"U ponedjeljak uveče grupa od oko 100 do 120 navijača Dinama iz Zagreba, zajedno sa prijateljskim navijačima iz Grčke, bila je u Perisosu (metro stanica u Atini, prim. aut.). Okupljeni navijači AEK-a bili su nedaleko od njih. Došlo je do incidenata između dvije navijačke grupe koje su bacale baklje, kamenje, improvizovane stvari... Takođe, koristili su i palice. Incident se dogodio sat i po nakon što je Dinamo Zagreb završio trening i napustio teren, a policija je ispratila igrače i cijeli tim do hotela. Nakon prijavljenog incidenta, policija je stigla na mjesto sukoba i uhapsila 98 navijača. Otvorena je istraga i biće pokrenute i utvrđuje se identitet svih učesnika tuče", navodi se u saopštenju policije. Saznaje se da su uhapšeni huligani državljani Hrvatske, Grčke, Njemačke, Albanije, Austrije i Bosne i Hercegovine.

Najveći dio sukoba dogodio se ispred stadiona AEK-a, ispred koga se i dalje vide krvavi tragovi, a navijači pale svijeće za ubijenog mladića. Dodajmo i to da je osam navijača povrijeđeno u sukobima, dok je jednoj djevojčici (12) razbijena glava kamenom. "Bed Blu Bojsi" su navodno imali i pomoć navijača Panatinaikosa.