Fudbaler ide u zatvor: Bivši igrač Njukasla nokautirao baku (60)

Markus Medison, bivši fudbaler Njukasla, pesnicom je udario staricu i poslije toga je osuđen na zatvorsku kaznu.

Izvor: Profimedia

Markus Medison (29), bivši fudbaler Njukasla, osuđen je na 20 mjeseci zatvora nakon napada na 60-godišnju ženu. Medisonova žrtva rekla je sudu da je od njegovog udarca slomljena vilica na više mjesta, da ima problema sa krvarenjem zuba i desni i da više ne osjeća miris. On je udario pesnicom, a na ruci je nosio prsten.

Medisonovi advokati na sudu su se branili tvrdnjama da je bio pod dejstvom alkohola i da nije bio svjestan godina i ranjivosti žene sve dok mu to nije rečeno. Sudu je takođe predočeno da je Madison bio žrtva nekoliko slučajeva ispoljavanja agresije i to tokom noćnih izlazaka i da je zbog toga odlučio da ostavi alkohol. On se izjasnio krivim za nanošenje teških tjelesnih povreda, a sud mu je smanjio kaznu sa prvobitnih 30 na 20 mjeseci.

Medison je igrao za Darlington u nižoj ligi Engleske u vrijeme napada, ali je napustio klub 13. oktobra - manje od mjesec dana nakon napada pošto su se dvije strane dogovorile da raskinu njegov ugovor. Prije izricanja presude, Darlington se oglasio. „Klub je obaviješten o navodnom incidentu i sproveo je hitnu disciplinsku istragu", pisalo je u saopštenju.



Poslije razgovora sa Markusom, klub se složio da sporazumno raskine njegov ugovor. Medison je prošao omladinsku školu Njukasla i upravo je tamo počeo karijeru, ali je više vremena provodio po pozajmicama. Poslat je u Sent Džonson, pa Gatešhed i onda je otišao u Piterboro. Za Piterboro je dao 62 gola u 249 nastupa između 2014. i 2020. prije nego što se pridružio Halu na pozajmici u januaru 2021. i pridružio se Čarltonu sljedećeg oktobra. U potpunosti je napustio fudbal u aprilu 2021. navodeći kao razlog probleme sa svojim mentalnim zdravljem.