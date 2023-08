"Prvo poluvrijeme PERFEKTNO - drugim NEZADOVOLJAN!" Rendulić o golovima Islanđana: Ozbiljne ekipe to NE SMIJU da dozvole

Trener Zrinjskog nezadovoljan je zbog činjenice da je njegova ekipa primila dva gola u trenucima kad je imala igrača više.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog su na samo jedan korak od plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope!

Šampion BiH je večeras pred domaćom publikom deklasirao islandski Breidablik, rezultatom 6:2, i poslao jasnu poruku austrijskom LASK-u, koji ga čeka u dvomeču ukoliko eliminiše Islanđane.

A u tom slučaju, Zrinjski bi u najgoroj varijanti izborio grupnu fazu Lige konferencija, te bi tako postao prvi bh. klub kojem bi pošlo za rukom da zaigra u grupi nekog evro-takmičenja!

U izjavi za TV Arena sport, trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić se osvrnuo na dva gola koja je Zrinjski primio u drugoj polovini drugog poluvremena, kada je potpuno kontrolisao meč i kada je imao igrača više.

"Svakako da su ova dva gola sa igračem više nedopustiva. Prvo poluvrijeme je bilo perfektno, čestitke igračima na tome. Drugim poluvremenom sam izuzetno nezadovoljan, ovako se u Evropi ne može igrati. Ozbiljne ekipe to sebi ne smiju da dozvole. Dobiješ dva gola u trenucima kad imaš potpunu dominaciju, kad treba da održiš centralu... Tu su oni izuzetno jaki, samo je to trebalo da uradimo. Mi smo krenuli negdje, ne znam ni ja kuda, bez osiguranja, platili smo to nažalost sa dva gola. Možda ovaj šamar nije ni loš za revanš. Međutim, kad sve sumiramo, da nam je neko rekao da ćemo u Evropi dobiti četiri razlike, sigurno da bismo to prihvatili. Na kraju, čestitam igračima na zasluženoj pobjedi", rekao je Rendulić.

Srećni smo zbog pobjede, ali još ništa nije gotovo – jasan je strateg Mostaraca.

"Imamo još jednu utakmicu, ova dva gola koja smo dobili su nam izuzetno velika opomena da moramo da budemo maksimalno koncentrisani, ozbiljni i fokusirani na sljedeću utakmicu. Samo tako, isključivo tako možemo da prođemo dalje."

Hrvoje Barišić je igru napustio još u prvom poluvremenu...

"Imao je problema sa nekakvom mučninom, jednostavno nije mogao da nastavi utakmicu. I Kiša smo izvadili zbog problema sa disanjem, to su bile dvije izmjene koje su bile prinudne."

Kad je u pitanju revanš, Rendulić najavljuje ponovo igru na pobjedu.

"Breidablik igra na isti način bez obzira na rezultat, to smo jasno rekli. Igraće isto i u revanšu, to je sigurno. Mi ćemo otići tamo ne na način da se branimo jer bi to bilo izuzetno loše, igraćemo na način da napadnemo, da postignemo gol. Nadam se dobroj prezentaciji i pobjedi u gostima", istakao je trener mostarskog tima.

Revanš se igra sljedećeg četvrtka (17. avgust) na Islandu.

(mondo.ba)