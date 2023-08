Ko je Partizanov Gatuzo? Slomio je telefon, počeo da plače, a onda ga je pozvao Petrić

Kristijan Belić ispričao je i kako ga je Gordan Petrić uporedio sa Đenarom Gatuzom.

Kristijan Belić (22) brzo je postao jedan od miljenika navijača Partizana. Svojom borbenošću i odnosom prema crno-bijelom dresu brzo je kupio srca publike. Za razliku od prethodne sezone, ove je za nijansu ofanzivniji i ono na šta posebno obraća pažnju jeste kontrola emocija. Na meču Lige konferencija prošle godine dobio je crveni karton protiv Slovackog zbog nedostatka te kontrole.

Ispričao je šta se poslije toga desilo i kako je tadašnji trener Gordan Petrić uporedio sa Đenarom Gatuzom.

"Bio sam tužan, slomio sam telefon, čak su mi i suze krenule, ali Petrić me je pozvao u autobusu da sjednem pored njega. Rekao mi je da je imao jednog saigrača koji je imao isti takav temperament, koji je isto kao i ja u mladim godinama lutao i pravio nepotrebne faulove, ali je imao tu energiju. Uporedio me je sa Gatuzom i objasnio mi je da ako ne bih imao tu energiju to jednostavno ne bih bio ja i ne bih mogao da doprinesem ekipi na način na koji doprinosim", rekao je Belić za "Partizanov podkast".

Odrastao je u crno-bijeloj porodici.

"Moj najstariji brat i njegov najbolji drug su stalno išli na utakmice, a ja sam bio klinac i oni su me 'palili' da uklizavam po betonu i napisali mi na glavi mašinicom 'PFK'. I dan danas mi traže da izađem na jednu utakmicu ošišan na 'PFK', ali to ću uraditi, ako Bog da, kad osvojimo titulu!"

Naglašava da mu mnogo znači podrška sa tribina.

"Često govorim ljudima koji gledaju sa strane, vama to izgleda lijepo ali kada si na terenu još je veći doživljaj, to je neopisivo. I prije nego što izađeš znaš da si pobijedio, vidiš i da protivnici znaju da su izgubili. Zato se nadam da će i sad u četvrtak biti dosta navijača jer očigledno da bolje igramo kada su oni tu i to smo i pokazali", zaključio je Belić i pozvao navijače da dođu i pruže podršku timu protiv Sabaha.