BRUTALAN KOMENTAR ČUVENOG TRENERA O PARTIZANU: "Izgubili, a ja za protivnika nisam čuo!"

Crno-bijeli su poraženi u Azerbejdžanu od Sabaha, a Dragoslav Stepanović ih nije štedio zbog toga.

Srpski klubovi su katastrofalno startovali na evropskoj sceni, pa će Partizan u Humskoj imati priliku da postane prvi klub koji je ovog ljeta donio bodove za nacionalni koeficijent. Crno-bijelima je potrebna pobjeda protiv Sabaha koji ih je neprijatno iznenadio prethodne nedjelje u Azerbejdžanu, a taj poraz šokirao je i mnogobrojnu fudbalsku javnost u zemlji.

Legendarni fudbalski trener Dragoslav Stepanović koji je tokom karijere sjedio na klupi Čukaričkog, Vojvodine, Radničkog iz Niša i brojnih inostranih klubova šokiran je ovakvim razvojem situacije. Srbija je dovela u pitanje čak i 15. poziciju na UEFA rang listi, a "Stepi" je to prokomentarisao bez dlake na jeziku.

"To je veliki problem koji traje već više od deset godina. Naši klubovi vrednuju igrače na osnovu obeštećenja koje se traži za njih. Mahom se dovode stranci koji, realno gledano, nisu ni treća klasa igrača. Evo, vidite, i Vojvodina i Partizan su u kvalifikacijama za Ligu konferencije, koja je trećerazredno takmičenje, doživeli poraze od timova za koje ja nisam ni čuo. Taj Sabah je osnovan prije šest godina, to je katastrofa", kaže za Kurir iskusni fudbalski stručnjak Dragoslav Stepanović, a o debaklu kluba iz Bačke Topole dodaje: "Jasno je da TSC ne pripada Ligi šampiona, vidjeli smo protiv Brage koliko su zapravo nemoćni. Sve ovo su samo posljedice, uzrok problema je to što naši mladi igrači ne igraju u svojim matičnim klubovima, sjede na klupi ili na tribinama i onda ih neki menadžeri, zbog kojih me boli glava kada moram da pričam o njima, odvedu u inostranstvo i oni i tamo sjede na klupi. Karijera im propada prije nego što je i počela."

Podsjećamo, Srbija je u kvalifikacijama za UEFA takmičenja upisala katastrofalne rezultate. Vojvodina je u oba meča poražena od Apoela sa Kipra, TSC je izgubio oba meča od Brage, a Partizan je u Azerbejdžanu bio slabiji od Sabaha i na domaćem terenu mora da napravi preokret u četvrtak uveče. Sa druge strane, koeficijenti iz prethodnih godina obezbijedili su Srbiji najmanje tri učesnika u grupnoj fazi evropskih takmičenja - Crvena zvezda će igrati Ligu šampiona, TSC u Ligi Evrope, a Čukarički plej-of za Ligu Evrope pa nakon toga ili grupnu fazu tog takmičenja ili Konferencijske lige.

