Potencijalno pojačanje Sarajeva se vratilo na "Marakanu": Htio bih da ostanem!

Andrej Đurić se vratio u Crvenu zvezdu nakon godinu dana boravka u Sloveniji.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Andrej Đurić se zvanično vratio u Crvenu zvezdu iz Domžala. Mladi štoper je prvobitno bio pozajmljen u Sloveniju, da bi ga Domžale otkupile u januaru i potpisale ugovor sa njim do 2025. godine. I ove sezone je odigrao nekoliko utakmica za njih, međutim nakon odlaska sportskog direktora Senijada Ibričića i trenera Simona Rožmana u Sarajevo, Zvezda je odlučila da vrati svog đaka i potpisala je sa njim ugovor do 2026. godine, uz opciju produženja na još jednu.

Za sada nije jasno da li će Đurić ostati sa prvim timom Crvene zvezde ili bi mogao da se preseli na još jednu pozajmicu, opet kod Ibričića i Rožmana - samo u Sarajevo. To će vjerovatno zavisiti i od toga da li će Zvezda uspjeti da angažuje još jedno pojačanje u zadnjoj liniji, odnosno zavisi i od statusa Stefana Lekovića.

"Najsrećniji sam čovjek na svijetu. Izuzetno mi je drago što produžujem ugovor sa Zvezdom i nadam se da ću se izboriti za mjesto u timu, uz želju da ostanem tu. Već sam debitovao i sada su snovi malo veći, tiču se trofeja, derbija, prvog gola i nadam se da ću to sve ispuniti. Trenirao sam sa ekipom, svi saigrači su srećni što me ponovo vide, poželjeli su mi dobrodošlicu i hvala im na tome. U Sloveniji sam bio standardan, to je jedna stranica u mojoj karijeri, ali sada je vrijeme za novu i nadam se da će to sve biti kako treba. Svakom igraču je najbitnije da igra, pogotovo mladom i to na poziciji štopera, tako da sam skupio iskustva i verujem da Zvezda sada ima boljeg fudbalera nego prije godinu dana", kazao je Đurić koji je već debitovao za crveno-bijele u prethodnom mandatu u klubu.

"Pratio sam klub naravno, mislim da nikada Zvezda nije bila ovoliko moćna i da imamo mnogo sjajnih igrača. Primili smo samo jedan gol do sada, to znači da odbrana sjajno funkcioniše i da je konkurencija zdrava, a na meni je da se izborim za mjesto u timu", zaključio je mladi štoper.