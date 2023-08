Uprkos porazu, nada postoji - Rendulić poručuje: Daćemo sve od sebe u Mostaru, vjerujem u prolaz!

Revanš meč na stadionu "Pod Bijelim brijegom" narednog četvrtka Zrinjski dočekuje sa golom minusa, ali trener "plemića" Krunoslav Rendulić uvjeren je da njegov tim može do grupne faze Lige Evrope.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Vrlo malo dijeli mostarski Zrinjski od plasmana u Ligu Evrope.

Iako su "plemići" večeras u Lincu doživjeli poraz (1:2), stekao se utisak da u odnosu na LASK ne zaostaju mnogo po kvalitetu. Rezultat iz prvog meča daje im nadu da mogu eliminisati favorizovanog rivala, naročito nakon gola Nemanje Bilbije, koji je "prepolovio" zaostatak iz prvog poluvremena.

Vrlo loše šampion BiH otvorio je meč, primio dva brza gola (Robert Žulj pogodio u 4. i 12. minutu), ali je na kraju pokazao da se može nositi sa rivalom iz Austrije.

"Treba čestitati LASK-u na zasluženoj pobjedi. Ušli smo svečarski raspoloženi u meč, puni darivanja, a u Evropi kad praviš takve greške, nemaš se čemu nadati. Koštao nas je ulazak u utakmicu. Prvih 12-13 minuta su bili izuzetno loši, nesigurni na lopti i to smo preskupo platili", rekao je po završetku meča Krunoslav Rendulić, trener Zrinjskog, koji uprkos neuspjehu nije imao mnogo zamjerki na igru svog tima.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

"Vidjeli smo na poluvremenu da se može igrati - niko danas ne leti. Jeste da su oni kvalitetniji, to treba jasno i glasno reći, ali imamo i mi svoju šansu. Prvu utakmicu smo izgubili, ali imamo popravni u Mostaru, tako da se nadam da ćemo pružiti bolju igru nego danas, naročito na otvaranju. Daćemo sve od sebe da prođemo dalje i vjerujem da to možemo ostvariti", poručio je Rendulić u izjavi za TV Arena sport.

Nekako se osjetilo da su Mostarci rasterećeno dočekali početak susreta sa LASK-om, svjesni činjenice da su već ostvarili zacrtani cilj i postali prvi bh. klub koji će zagirati u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja. Ukoliko to ne bude u Ligi Evrope, biće u Konferencijskoj ligi.

"Očito da imamo problem sa ozbiljnijm brojem publike. Loše smo ušli protiv Slovana, danas opet. Moraćemo poraditi na tome, da u utakmicu uđemo onako kako treba", naglasio je Rendulić.

Barišić, Jakovljević i Magdić nisu bili večeras na raspolaganju, a Rendulić je morao da izvrši promjene u odbrani.

"Uticalo je to mnogo na pripremu utakmice. Ali, koga nema - bez njega se mora. Bili smo prisiljeni da pravimo promjene, prvi put je zaigrao i Ramić, dogodila mu se greška, ali to je mladost. Sigurno je puno naučio iz ove utakmice.“

Dobro su Mostarci zatvorili krila LASK-a, ali protiv raspoloženog Žulja, koji je u nadoknadi vremena mogao i do het-trika, rješenja nisu imali.

"To smo jako dobro rješavali. Ako izuzmemo prvih 12-13 minuta, bili smo jako dobri. Nažalost, kad napravite takve greške, na ovom nivou to se skupo plaća, to se kažnjava i to na kraju utiče na rezultat. Sigurno da ni LASK-u nije lako da igra pod pritiskom. Prisiljavali smo ih da igraju na duge lopte i to je segment na kojem ćemo poraditi i u Mostaru pokušati doći do pobjede."

Na pitanje da li bi prije meča prihvatio poraz 2:1, Rendulić je istakao da ne bi.

"Ne bih sigurno. Došli smo ovdje s jasnom ambicijom da pružimo dobru igru i pobijedimo. To je bio cilj u kojem nažalost nismo uspjeli. Ali imamo još 90 minuta i nadam se da ćemo uspjeti u revanšu", zaključio je trener Zrinjskog.

Revanš meč između Zrinjskog i LASK-a na programu je u četvrtak, 31. avgusta od 21 čas.

(MONDO)