Lalatović dobio otkaz u Ukrajini! Srbin tvrdi da je sam otišao: "Plakali su i molili me da ostanem"

Ukrajinski mediji pišu da je Lalatović dobio otkaz, dok srpski stručnjak tvrdi da je sam otišao.

Izvor: Instagram/zoryaluhansk/printscreen

Nenad Lalatović više nije trener ukrajinske Zorje. Tamošnji mediji prenijeli su informaciju da je dobio otkaz poslije loših rezultata, dok srpski stručnjak tvrdi da je sam otišao i da su ga oni molili da ostane. Bilo kako bilo, on neće voditi klub iz Luhanska više, a došao je prije manje od dva meseca.

To znači da će u revanšu plej-ofa Lige Evrope protiv praške Slavije neko drugi sjediti na klupi.

"Kad sam odlazio ljudi iz kluba plakali su, molili me da promijenim odluku, ali sam već presjekao. Zaboljelo me je to što je Rusin, najbolji igrač i fudbaler koji pravi razliku, prodat, a nisu mi dovedeni Nigerijac i Panamac. Jednostavno, nije moguće sa 18-19 igrača igrati na tri fronta", rekao je Lalatović za portal "Republika".

Objasnio je da je transfer politika glavni razlog odlaska.

"Nisam presjekao zbog bombi, već zbog toga što mi je prodat Nazarij Rusin, reprezentativac Ukrajine prodat je u Englesku i sa tim nisam bio upoznat. Imao sma informaciju da je povrijeđen, u stvari je otputovao na preglede i tamo su ga prodali. Da se razumijemo, ne moraju mene da pitaju, treba klub od nečega da živi, ali nikako ne treba da mi rade iza leđa."

Da je bilo drugačije vjerovatno bi ostao u klubu.

"Tražio sam dva pojačanja, defanzivne veziste koji igraju za reprezentaciju Nigerije i Paname. Oni bi nam mnogo značili u Evropi. Ljudi iz kluba htjeli su da ih dovedu, oni nisu željeli da dođu, jer plate nisu velike i situacija u državi je takva kakva je. Mogao sam da ostanem, ali nisam želio", zaključio je Lalatović.