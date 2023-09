Skandal! Na terenu silovatelji i nasilnici, u loži pedofil: Šta se ovo događa Mančester junajtedu!?

Još crnih vijesti o posrnulom velikanu svjetskog fudbala.

Mančester junajted pravio je doček osuđenom pedofilu, nekadašnjem fudbalskom treneru Džefu Konopki i zbog toga je uputio javno izvinjenje. To se dogodilo u martu prošle godine, kada je pedofil bio dočekan kao "počasni gost", nakon što je radio u tom klubu kao trener ženskog kluba između 1983. i 2001. godine. On je 2011. osuđen na četiri godine zatvora i uveden je u registar seksualnih prestupnika nakon što je osuđen da je zlostavljao djevojčice mlađe od 16 godina.

Bez obzira na to, Junajted je napravio ogroman previd i pozvao ga na utkamicu svog ženskog tima protiv Evertona u martu 2022, koji je bio prvi meč Ženske Superlige na Old Trafordu. Uz to, o njemu je pozitivno pisano i na klupskom sajtu, u odjeljku za istoriju. Štaviše, on je hvaljen i u programu za meč Mančester junajted – Aston vila prošlog decembra.

Klub se oglasio zbog pedofila i saopštio da je nedavno pribavio informacije o njemu i o presudama i hitno je prekinuo kontakt sa zločincem. "Klub je preduzeo odgovarajuće akcije nakon dobijanja ovih informacija i više neće imati kontakt sa tom osobom. Mančester junajted izražava žaljenje prema žrtvama ii prema svima koji su bili pogođeni njegovim zločinima."

Fudbalerke Junajteda su se hitno obratile klubu kada su vidjele da je on cijenjen i poštovan i pisale su da su "šokirane", "zgađene" dok gledaju kako osuđeni pedofil paradira "pod ruku sa Mančester junajtedom". Klub je njegovo ime obrisao sa sajta ove nedjelje i uklonio svako sjećanje na njega iz klupskog muzeja.

Mančester junajtedu ovaj negativni publicitet donijeće još problema, nakon što je prethodnih mjeseci pa i godina, morao da se suočava sa teškim optužbama igrača svoje muške sekcije. Mejson Grinvud je "izbrisan" iz kluba i poslat u Španiju nakon teških optužbi za silovanje, a brazilski fudbaler Antoni prethodnih dana je izbačen iz reprezentacije Brazila jer je njegova bivša djevojka optužila da ju je tukao, sjekao i da joj je prijetio ubistvom.