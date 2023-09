Rendulić o kritikama nakon Posušja: Kad pobjeđujemo, niko ne pišta zašto - to očigledno nije vijest!

Trener Zrinjskog imao je opširno izlaganje u najavi derbi utakmice sa Sarajevom.

Sedmo premijerligaško kolo, koje se igra od petka do nedjelje, obilježiće okršaj Sarajeva i Zrinjskog, u subotu od 20.45 časova na Olimpijskom stadionu Koševo.

Sarajevski tim je u ovom trenutku lider premijerligaške tabele, mostarski je aktuelni šampion, pa se očekuje sjajna fudbalska predstava.

U najavi ovog meča, trener Mostaraca Krunoslav Rendulić osvrnuo se na prošli meč svog tima i poraz pred domaćom publikom od Posušja (0:1).

"Treba biti pošten i reći da nismo bili na nivou. U odnosu na prikazano, nismo zaslužili ništa više. U takvim utakmicama kad ti ne ide, kad uđeš bez energije, onda je i bod 'puna šaka brade'. Jednostavno, nismo smogli snage ni za taj jedan bod i kad podvučemo crtu, treba biti pošten i reći da ga nismo ni zaslužili. U drugom poluvremenu smo se trgli, probali smo da promijenimo energiju, ali kad hoćeš, kad želiš – onda ne možeš. Ostali smo bez tri boda, ali ono što je u cijeloj priči dobro, ako je to neka utjeha, jeste da je prvenstvo tek počelo. Imamo još 90 bodova u igri i kao i uvijek, sami odlučujemo o sebi. Nije dobro što u takvom raspoloženju ulazimo sad u ovu seriju utakmica, sutra nas čeka jako teška i izazovna utakmica. Sarajevo je najteži mogući protivnik, ali mi znamo svoj kvalitet. Jedan poraz ne može da nas poljulja u našem uvjerenju da imamo kvalitet i da smo dobri, ali isto tako nismo letjeli u oblacima ni kad smo imali dobre dugačke serije. Nećemo se odati depresiji, za to nema potrebe, sutra je novi dan, nadamo se da ćemo pružiti dobru igru. Naš cilj je uvijek isti, a to je pobjeda", rekao je Rendulić prilikom obraćanja medijima.

Naredni rival je, kaže Rendulić, uz Zrinjski i još jednu-dvije ekipe najveći kandidat za sam vrh.

"Već su nekoliko godina u stvaranju, svaki prelazni rok dođe dosta igrača, dosta ode, i sad su u tom nekom momentumu. Za razliku od nekih prošlih prelaznih rokova, ipak to ima malo više smisla. Dobili su kvalitetne igrače, naravno da to nije lako sve uklopiti u ovom kratkom periodu. Međutim, igraju dobro i kvalitetno, sad su domaćini i jasno da priželjkuju cijeli plijen. Mi smo, sa druge strane, spremni na sve izazove koji će nas čekati tokom 90 minuta i daćemo sve od sebe kako bismo zabilježili pobjedu."

Nakon poraza od Posušaka, javnost je počela da spekuliše o nezadovoljstvu unutar svlačionice, pa čak i pobuni igračkog kadra protiv trenera. Ima li istine u tome?

Nakon poraza od Posušaka, javnost je počela da spekuliše o nezadovoljstvu unutar svlačionice, pa čak i pobuni igračkog kadra protiv trenera. Ima li istine u tome?

"Ljudi su skloni drami. Niko nije pitao, kad smo imali dobar niz, zašto igramo dobro, kako se to događa i zašto mi pobjeđujemo. To očigledno nije vijest, ali onda kad se nešto loše dogodi, kao što je poraz protiv Posušja, onda se pojave ti komentari. Otkako sam ja tu, jednom u deset mjeseci ekipa izgleda loše. To nije nikakvo čudo ni za puno bolje i kvalitetnije ekipe. Puno puta sam gledao Siti da igra bože sačuvaj, pa nikom ništa. Forma je nešto što ide gore-dole, to je u svim sportovima, pa tako i u fudbalu. Nije dobro da nam se dogodio kolektivni podbačaj, ali ni to nije smak svijeta. To se događa u sportu, da nikome ništa ne ide od ruke i naravno da je posljedica toga poraz, ali da ima neke dramatike – nema", jasan je Rendulić, koji je imao odgovor i na konstataciju trenera Posušja Branka Karačića da "Zrinjski nije baš u bajnoj formi".

"Vjerovatno povlači paralele sa ovih naših evropskih utakmica. Moram da naglasim da mi imamo tu privilegiju da igramo evropske utakmice, 14 ako je neko zaboravio, 14 ove jeseni, što se nikad ije dogodilo. Mi imamo tu privilegiju da igramo lošije ili bolje, za razliku od svih drugih koji to nemaju. To je moj komentar."

Spekulisalo se, takođe, i o odlascima iz Zrinjskog – kako njegovog, tako i Nemanje Bilbije.

"Prokomentarisaću Nemanju, sebe neću. Nisam pozvan da dajem bilo kakve komentare na tu temu. Postoje treneri koji su dobili otkaz i koji će dobiti, trećih nema. Ja radim svoj posao kao da ću ostati sto godina ovdje. Ljudi se zabavljaju, što je legitimno pravo. Što se tiče Nemanje, bezbroj puta sam isticao i ponoviću da je izuzetno kvalitetan igrač, odnosno tip igrača za kojeg se plaćaju ogromne svote. Golgeter se rodi, to se ne može postati. Njegov gen za gol je izuzetan i naravno da je kao takav u svakom prelazom roku u fokusu. Nekad jedne lige, nekad druge – to nije bitno, ali u svakom prelaznom roku ima ponuda. Naravno da u svim tim varijantama treba da se zadovolje sve tri strane – klub koji ga želi, naš klub i sam igrač. Ako u tom trouglu fali jedna stranica, onda se to ne dogodi", zaključio je trener mostarkog tima.

PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Petak:

Sloga Meridian – Tuzla siti (16.00)

Željezničar – GOŠK (18.30)

Subota:

Igman – Velež (16.00)

Sarajevo – Zrinjski (20.45)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Zvijezda 09 (19.45)

Borac – Posušje (19.45)

