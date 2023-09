Trener Željezničara razočaran: Težak poraz! Sve što smo imali, bacili smo u napad - nije bilo dovoljno!

Nevjerovatan meč na "Grbavici", nakon koje su do tri boda duboko u sudijskoj nadoknadi stigli fudbaleri GOŠK-a.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Željezničar je poražen već treći put ove sezone. Ipak, čini se da je večerašnji neuspjeh protiv GOŠK-a možda i najteži od ta tri - em je došao u posljednjim trenucima susreta, em su navijači na proslavi 70. rođendana stadiona "Grbavica" očekivali da vide pobjedu svog tima, koja bi bila idealan uvod i za proslavu 102. rođendana Želje 19. septembra.

Ovako, do slavlja su stigli gosti, koji su nakon velikog preokreta u Sarajevu slavili 3:2, te tako "plave" nakon šest utakmica ostavili na polovičnom učinku (po tri pobjede i poraza).

"Ljepotica od utakmice, gledaoci su mogli da uživaju. Čestitam Željezničaru rođendan, kao i ekipama na večerašnjoj igri, a posebno mojim momcima. Oni su to zaslužili svojim radom, htijenjem, željom, svih ovih sedam kola. Ovo je bio šlag. Mi jesmo gubili u prvom poluvremenu, ali vidjeli ste da nismo došli da se branimo. Igrali smo ofanzivno i primili nesrećno gol. U drugom poluvremenu došli smo do preokreta, te do pobjede 'sa zvukom sirene'. To je nagrada za sve ono što smo radili, velika pobjeda za nas, koja će nam dati još više samopouzdanja za dalji rad", rekao je nakon meča Denis Ćorić, trener Gabeljana.

Utučen i poprilično nezadovoljan bio je Nermin Bašić, kormilar tima sa "Grbavice".

"Naravno da nismo zadovoljni. Cijelu utakmicu smo se 'lovili'. Daš prvi gol, imaš dvije-tri prilike u drugom poluvremenu da završiš utakmicu i odeš na 2:0, a onda dopustiš protivniku da se vrati iz kontri, po vrlo teškom terenu. I kod 2:2 imaš prilike da riješiš utakmicu i onda izgubiš u posljednjoj sekundi. Vrlo težak i bolan poraz, iz kojeg se treba dići jer naredna utakmica je vrlo blizu. Čestitam ekipi GOŠK-a na pobjedi. Na nama je da radimo bolje, dva poraza doživjeli smo u posljednjim minutama. Kako smo neke utakmice 'prebacivali' u našu koristi u posljednjim minutama, sad nam se vraća i gubimo utakmice. Moramo na tome raditi. Na kraju smo sve što smo imali bacili u napad - nije bilo dovoljno", rekao je Bašić.

Njegov tim već u srijedu čeka novi ispit - zaostali meč 2. kola Premijer lige BiH protiv dobojske Sloge, koja je danas u premijernom meču na "Lukama" ove sezone savladala Tuzlu siti 2:1.

