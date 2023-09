Slobodan Jakovljević o burnoj proslavi: U žaru borbe pao sam na provokaciju sa klupe Željezničara (VIDEO)

Iskusni defanzivac Zrinjskog Slobodan Jakovljević pojasnio je za MONDO razloge zbog kojih je burno reagovao na proslavi izjednačujućeg gola protiv Željezničara.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski "plemići" su poslije senzacionalnog preokreta protiv holandskog AZ Alkmara (4:3) u Konferencijskoj ligi, napravili novi u derbiju protiv Željezničara u osmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Željo je kao i AZ vodio na poluvremenu, da bi u nastavku izabranici Krunoslava Rendulića iz "dvojke u keca" okrenuli rezultat i stigli do treće ovosezonske pobjede - 2:1 (0:1).

Jedan od najzaslužnijih za novi trijumf Mostaraca bio je Slobodan Jakovljević, strijelac izjednačujućeg pogotka, koji je proslavio ispred klupe Želje prilično burno. Pojasnio je za MONDO zbog čega je tako reagovao, priznavši da je bio isprovociran, ali da nije trebalo tako da reaguje.

Slobodan Jakovljević burno je proslavio izjednačujući pogodak za Zrinjski ispred klupe Željezničara.pic.twitter.com/rKEHZ4D1A7 — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)September 24, 2023

"Bile su neke provokacije sa njihove klupe, tačnije samo od jednog njihovog člana stručnog štaba i sve je to u žaru borbe za pobjedom. Na žalost pao sam na provokaciju i sad kad pogledam iz ovog ugla nije se trebalo tako završiti, jer opet vruće smo glave svi u tim trenucima", rekao je Jakovljević za naš portal.

O klubu sa "Grbavice" ima izuzetno pozitivno mišljenje i nema nikakve "zle krvi" iz prošlosti s bilo kim iz sarajevskog kluba.

"Što se Željezničara tiče, nije nikakva prošlost. Tačnije to je klub kojeg izuzetno cijenim i poštujem njihov rad u fudbalu i sve što su napravili do sad. Ovo je kažem opet bila čisto nesuglasica sa jednim čovjekom i to je to", dodao je fudbaler mostarske ekipe, koji je za incident dobio žuti karton.

Iskusni defanzivac, koji je rođen u Prištini, za punih sedam sezona u Zrinjskom zaradio je ukupno tri direktna crvena kartona, a u cjelokupnoj karijeri za 15 godina je pet puta isključen.