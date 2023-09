Marinović najavio meč sa Širokim Brijegom: Barski uporedio izraelski šampionat sa Premijer ligom BiH

Vinko Marinović i Roslan Barski najavili se utakmicu sa Širokim Brijegom. Trener Borca objasnio je šta se dešava sa Fedorom Predragovićem kojeg u posljednja dva kola nema ni na klupi kao i Bojanom Pavlovićem.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca će sutra od 18.30 časova na Pecari igrati zaostalu utakmicu 1. kola Premijer lige BiH.

Banjalučani direktni okršaj za prvo mjesto dočekuju u odličnoj formi nakon što su vezali pet pobjeda. Isto je i sa ekipom Širokog Brijega koja u prvih šest utakmica ne zna za poraz.

Trener crveno-plavih Vinko Marinović u najavi ovog meča nahvalio je Širokobriježane, ali je uvjeren da ako njegova ekipa ispuni sve zadatke, pozitivan rezultat neće izostati.

„Nalazimo se u jednoj pozitivnoj seriji, u Tuzli smo odigrali na najbolji mogući način. Očekuje nas utakmica protiv prvoplasiranog Širokog Brijega. Radi se o jako kvalitetnoj ekipi koja ima pet pobjeda i jednu neriješenu utakmicu, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Čvrsta su i organizovana ekipa. Dali su devet, a primili tri gola što nam dovoljno govori o njihovom kvalitetu u oba pravca. Sutra moramo imati maksimalan fokus u svim fazam igre. Obično u ovakvim derbi utakmicama, svaki detalj može da odluči utakmicu. To smo vidjeli i u meču Širokog i Sarajeva. Biće ovo jako bitna utakmica za obje ekipe, mi smo u dobrom raspoloženju i sigurno da ako ispunimo sve zadatke u igri možemo doći do pozitivnog rezultata“, rekao je Marinović, koji očekuje zanimljivu i neizvjesnu utakmicu do samog kraja.

Šta je sa Predragovićem i Pavlovićem Vinko Marinović objasnio je i zašto u posljednjih nekoliko kola u zapisniku za utakmice nema Fedora Predgragovića i Bojana Pavlovića



„Ne radi se o povredi, mi imamo veliku konkurenciju u timu, pogotovo u sredini terena gdje Predragović igra. Pavlović je i dalje u klubu, mi moramo imati tri igrača do 21 godine i to je razlog zašto ga nema u timu otkad se oporavio od operacije slijepog crijeva.“

„Očekuje da će igrati kao i protiv Sarajeva, bitno da mi stvorimo mnogo šansi, ali i da ih iskoristimo. Sigurno da će biti zanimljiva utakmica, a znam i iz iskustva da su utakmice u Širokom Brijegu uvijek teške i neizvjesne do samoga kraja, kao što je bilo i u prošloj utakmici koju smo igrali na Pecari kada smo došli do pobjede u posljednjim sekudama“.

Kada je u pitanju igrački kadar, Marinović ne može računati na tri igrača koji su povrijeđeni od ranije. Pored toga, Jakov Blagaić je imao problema sa virozom te je bio van trenažnog procesa tri dana.

„Svi smo tu osim Kulašina i Đekića koji su povrijeđeni od prije, kao i Ćetković. Blagajić je bio van ekipe tri dana zbog viroze, tu je i on pa ćemo vidjeti. Lukić je u prošlom kolu zadobio udarac u list, ali će biti spreman za sutrašnji meč“.

Pored Marinovića, na današnjoj pres konferenciji novinarima se obratio i vezni fudbaler banjalučkog tima Roslan Barski koji takođe očekuje tešku utakmicu.

„Očekuje nas teška utakmica, obje ekipe su u dobrom zamahu. Naravno da poštujemo našeg protivnika, ali kao i svaku, želimo da pobijedimo ovu utakmicu i popnemo se na vrh tabele“, rekao je Barski.

Izraelac je za kraj uporedio šampionat u domovini sa Premijer ligom BiH.

„Pozitivno sam iznenađen Premijer ligom BiH, svi su veoma takmičarski nastrojeni. Ima mnogo dobrih timova koji žele da osvoje titulu. Slično je i u Izraelu, tamo je možda bolja infrastruktura, ali ako poredimo kvalitet liga slično je“, zaključio je on.