Šokantna ispovijest poznatog fudbalera: U Barseloni su me mlatili šakama!

Jedan od najtalentovanijih igrača u španskom fudbalu posljednjih godina Takefusa Kubo otkrio detalje sa početka karijere u školi Barselone.

Izvor: Profimedia

Barselonina škola fudbala "La Masija" već godinama ima epitet jedne od najboljih na svijetu - iz nje su svojevremeno "ispadali" asovi koje je Pep Gvardiola fantastično uklapao u tim za koji brojni ljubitelji fudbala smatraju da je najbolji svih vremena. Ipak, akademija slavnog španskog kluba krije i neke tajne, koje je barem djelimično otkrio japanski fudbaler Takefusa Kubo (22), bivši igrač ovog kluba, ali i Real Madrida.

Prvotimac Real Sosijedada i jedan od najatraktivnijih igrača za gledanje u španskom prvenstvu otkrio je da je tokom četiri godine u Barseloninoj školi dobijao batine od svojih saigrača, koji su bili krupniji i snažniji od njega!

"Kada sam napunio tek 10 godina, Barselona me je pozvala u La Masiju nakon što sam uspješno prošao probu. Bio sam van sebe od sreće jer sam po svaku cijenu htio u La Masiju. Tek kasnije sam shvatio da je ono što sam tamo proživio bilo doslovno 'po svaku cijenu 'jer sam je previše platio", rekao je Kubo i nastavio: "Bio sam najniži u spavaonici u kojoj je bilo puno dječaka. Osim toga, mnogi dječaci su bili mnogo jači od mene. Od početka su me gledali s visine i bojao sam se da ću propasti. Ne želim da pričam detalje... Davao sam sve od sebe da me ne zlostavljaju, ali to mi nije uspjevalo jer sam bio prenizak. Veći dečaci su me mlatili šakama. Ne želim više da pričam o tome jer je okruženje u La Masiji bilo grozno. Želim vam reći da ćete uspjeti ako budete naporno radili."

Nakon što je proveo četiri godine u Barseloni, Kubo je odlučio da se vrati u rodnu zemlju. Stigao je u ekipu Tokija gdje je proveo jednu godinu u mlađim kategorijama, zatim dvije godine u timu do 23 godine, a kasnije je bio i prvotimac. Išao je na pozajmicu u Jokohama Marinose, da bi ga u junu 2019. godine kupio Real Madrid!

Ipak, Take nikada nije zaigrao za najveći klub na svijetu - išao je na pozajmice u Majorku, Viljareal, Hetafe i ponovo Majorku, prije nego što ga je Real Sosijedad otkupio u junu 2022. godine. Od tada je standardan prvotimac tima iz San Sebastijana, a za jedan od dva najpoznatija tima iz Baskije odigrao je 51 meč, postigao 13 golova i asistirao 10 puta!