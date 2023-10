Trener TSC-a nakon čuda u Bačkoj Topoli: Nezadovoljan sam bodom protiv Olimpijakosa

Žarko Lazetić je istakao da je i dok je TSC gubio vjerovao da njegova ekipa može protiv Olimpijakosa!

Izvor: MN PRESS

TSC je napravio istorijski rezultat i uspio je da odigra 2:2 sa Olimpijakosom u Bačkoj Topoli! Nakon što su crveno-bijeli iz Pireja poveli sa 2:0 prvo smo vidjeli gol Ifeta Đakovca, a potom i crveni karton za goste. Na kraju je viđen potpuni preokret i gol Miloša Pantovića za 2:2 je ostavio bod u Bačkoj Topoli. Nakon utakmice trener TSC-a Žarko Lazetić je istakao da je na poluvremenu i dalje vjerovao u svoj tim i da nije zadovoljan bodom!

"Od primljenog gola. To je bila barijera, respekt prema Olimpijakosu. Bili smo stegnuti, promijenili smo raspored onda i ofanzivno i defanzivno, to nam je donijelo benefit. Rekao sam igračima u svlačionici da osjećam da će biti dobro. Pokušavali smo i pokušavali i eto, velika stvar. Da kažem da TSC nije zadovoljan bodom protiv Olimpijakosa, eto... Nismo htjeli da kažemo da nam je utjeha dosta, nego smo uzeli nešto. Evo za srpski fudbal je veliki uspjeh, za one sve koji su se brinuli da ćemo se brukati. Uzeli smo jedan bod i potrudičemo se da uzmemo još", rekao je Lazetić.

Na kraju je Pantović riješio meč i donio bodove, a ušao je sa klupe. Bilo je to itekako smišljeno sa strane stratega srpskog tima. "Dobro su ušli svi, treba se adaptirati na utakmicu. Pantović nije počeo utakmicu jer je u Lučanima igrao 90 minuta. Pokazao je da je veliko pojačanje, evo sada je dao gol i sigurno ćemo to značiti za nastavak", zaključio je Lazetić.