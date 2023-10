Glasao za povratak Rusije u UEFA, pa podnio ostavku! Razbjesnio naciju i otišao - čeka se novi predsjednik

Karl-Erik Nilson podnio je ostavku poslije glasanja u korist povratka Rusije...

UEFA je donijela odluku da vrati ruske selekcije u svoja takmičenja. Za sada odluka važi za mlađe ekipe (do 17 godina), a to je koštalo posla jednog čovjeka. Karl-Erik Nilson je na posljednjem Kongresu bio jedan od ljudi koji je glasao u korist povratka Rusa, to se nije dopalo ljudima u Švedskoj.